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Мэр Минска Андрей Шорец посоветовал государственным клиникам составить реальную конкуренцию частным медцентрам

02 декабря 2014 18:30
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Новости Беларуси. Стоит ли в столичных поликлиниках внедрять платные отделения и насколько востребована в Минске система добровольного медстрахования? Эти и другие вопросы 2 декабря стали поводом для дискуссии на коллегии комитета по здравоохранению Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мэр города Андрей Шорец посоветовал государственным клиникам составить реальную конкуренцию частным медцентрам. Ведь ресурс для этого есть.

В 2015 году в Минске откроют 17 новых учреждений здравоохранения. Из них – пять детских, семь взрослых, одна многопрофильная поликлиника и четыре подстанции скорой медицинской помощи.

Генналий Буркас, главный врач УЗ «22-я городская поликлиника»:
11 участковых врачей-терапевтов к нам пришло, также несколько медицинских сестер. То есть на этот год, планируем, по целевым направлениям придут медицинские сестры, укомплектуемся средним медперсоналом.

# Государственная политика в области здравоохранения # Государственная политика # Здоровье # Генналий Буркас

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