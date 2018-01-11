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Инсульт молодеет. Как избежать заболевания?

11 января 2018 23:00
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Новости Беларуси. «В одном измерении». В Беларуси стартовала специальная программа профилактики инсультов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Инсульт молодеет. Как избежать заболевания?-1

Инсульт молодеет. Как избежать заболевания?-3

11 января в одной из столичных поликлиник провели мастер-класс по правильному применению тонометров, а опытные врачи рассказали о причинах заболевания и его диагностике.

Подробности – в видеоматериале.

# Здоровье # Здоровье # Надежда Янюк

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