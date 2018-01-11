Инсульт молодеет. Как избежать заболевания?

Новости Беларуси. «В одном измерении». В Беларуси стартовала специальная программа профилактики инсультов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

11 января в одной из столичных поликлиник провели мастер-класс по правильному применению тонометров, а опытные врачи рассказали о причинах заболевания и его диагностике.