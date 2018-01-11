Всё для красивой улыбки: в Минске после реконструкции открылась 8-я стоматологическая поликлиника

Новости Беларуси. 11 января после масштабной реконструкции открылась «8-я городская клиническая стоматологическая поликлиника», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зданию, которому около 40 лет, понадобилась срочная реанимация. Итог – красивый фасад, но главное – оснащение. Для клиентов открыли целый спектр терапевтических услуг. Среди них: цифровая рентгенодиагностика, ортопантомограмма, компьютерная 3D томография зубов.