Всё для красивой улыбки: в Минске после реконструкции открылась 8-я стоматологическая поликлиника

Новости Беларуси. 11 января после масштабной реконструкции открылась «8-я городская клиническая стоматологическая поликлиника», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. 11 января после масштабной реконструкции открылась «8-я городская клиническая стоматологическая поликлиника», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Зданию, которому около 40 лет, понадобилась срочная реанимация. Итог – красивый фасад, но главное – оснащение. Для клиентов открыли целый спектр терапевтических услуг. Среди них: цифровая рентгенодиагностика, ортопантомограмма, компьютерная 3D томография зубов.
Андрей Есьман, главный врач УЗ «8-я городская клиническая стоматологическая поликлиника»:
Капитальный ремонт позволил нам пересмотреть и внедрить новые подходы в оказании лечения, медицинской помощи закрепленному населению. У нас полностью информатизирована регистратура, рабочие места врачей-стоматологов. Наличие своего локального сервера позволяет нам хранить рентгеновские снимки в базе. Полностью поменян парк стоматологических установок.
Стоматологию оснастили самым современным оборудованием. Примечательно, что большая часть техники отечественного производства.