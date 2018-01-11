Прямой эфир

Всё для красивой улыбки: в Минске после реконструкции открылась 8-я стоматологическая поликлиника

11 января 2018 22:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 11 января после масштабной реконструкции открылась «8-я городская клиническая стоматологическая поликлиника», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всё для красивой улыбки: в Минске после реконструкции открылась 8-я стоматологическая поликлиника-1

Зданию, которому около 40 лет, понадобилась срочная реанимация. Итог – красивый фасад, но главное – оснащение. Для клиентов открыли целый спектр терапевтических услуг. Среди них: цифровая рентгенодиагностика, ортопантомограмма, компьютерная 3D томография зубов.

Всё для красивой улыбки: в Минске после реконструкции открылась 8-я стоматологическая поликлиника-4

Андрей Есьман, главный врач УЗ «8-я городская клиническая стоматологическая поликлиника»:
Капитальный ремонт позволил нам пересмотреть и внедрить новые подходы в оказании лечения, медицинской помощи закрепленному населению. У нас полностью информатизирована регистратура, рабочие места врачей-стоматологов. Наличие своего локального сервера позволяет нам хранить рентгеновские снимки в базе. Полностью поменян парк стоматологических установок.

Стоматологию оснастили самым современным оборудованием. Примечательно, что большая часть техники отечественного производства.

# Здоровье # Фотофакт # Стоматология # Андрей Есьман

Другие новости рубрики

Все новости
«СБ. Беларусь сегодня»: какое приложение создали в помощь врачам для определения возможных патологий лёгких?
10 января 2018 10:36

«СБ. Беларусь сегодня»: какое приложение создали в помощь врачам для определения возможных патологий лёгких?

«В какой-то момент я просто ощутила, что не хочу ничего, кроме как умереть худой». Исповедь болевшей анорексией
03 января 2018 15:57

«В какой-то момент я просто ощутила, что не хочу ничего, кроме как умереть худой». Исповедь болевшей анорексией

«Создать позитивную обстановку – это большой шаг к успеху нашей основной работы». Репортаж из РНПЦ детской хирургии
02 января 2018 11:29

«Создать позитивную обстановку – это большой шаг к успеху нашей основной работы». Репортаж из РНПЦ детской хирургии