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«Люди начинают обращаться к психологам самостоятельно и не стыдятся этого». Сколько стоит консультация?

19 мая 2020 10:37
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Часто ли белорусы обращаются к психологам и сколько стоит консультация, узнали в программе «Большой город».

Илона Волынец, СТВ:
Белорусы к психологам ходят крайне редко, чего не скажешь, допустим, об американцах. Мы все видим эти сериалы, фильмы о том, что у каждого американца есть свой личный психолог. Они открыто об этом говорят, не стесняются, а мы, белорусы, этого стесняемся, даже если кто-то и пойдет к психологу, то никто в жизни в этом не признается. Почему так происходит? Это в силу менталитета или чего?

Гульнара Гришаева, психолог УЗ «Городской клинический психиатрический диспансер» г. Минска:
Я думаю, что это тоже становится уже таким стереотипом, на самом деле. Одним из наследий постсоветского пространства является стигматизация тех, кто обращался к кому-то с приставкой психо-: психиатр, психотерапевт, психолог. Сейчас это на самом деле изменяется и достаточно быстро. Люди начинают обращаться и к психотерапевтам, и к психологам самостоятельно и не стыдятся этого. Более того, они даже приходят, потому что знают, что их друзья ходят и как раз сейчас увеличивается количество людей, которые обращаются за помощью. С такими темпами мы и перегоним американцев.

«Люди начинают обращаться к психологам самостоятельно и не стыдятся этого». Сколько стоит консультация? -1

Илона Волынец:
Чтобы прийти к вам в диспансер на консультацию, нужно ли за это платить?

Гульнара Гришаева:
Если вы обращаетесь не анонимно, то это бесплатно. На анонимной основе – это платно. В настоящий момент консультация психолога стоит в районе 11 рублей.

# Психология # Здоровье # Гульнара Гришаева # Фотофакт # Здоровье

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