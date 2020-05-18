«Полёт» на 2,5 тысячах метров выше уровня моря. Неожиданный способ восстановления после коронавируса используют в Витебске

Новости Беларуси. Пневмония, COVID и три недели в инфекционной больнице. Домой Людмила Баринова вернулась только в конце апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Баринова, жительница Витебска:

В больнице хорошо было. И отношение хорошее, и пища хорошая – все было хорошо. Но это больница. Я за всю жизнь в первый раз попала в стационар. Мне уже внуков привозили – я со стационара пришла с отрицательными тестами.

После короткого интервью Людмила и еще несколько бывших «коллег» по диагнозу отправляется в «полет». Полтора часа «на борту» уникальной в Беларуси барокамеры. 2 500 метров над уровнем моря. Умеренная гипоксия – проще говоря, нехватка кислорода – оказывается, бывает полезной.

Алла Николаева, заведующая городским центром гипобарической терапии и бароклиматической адаптации Витебской городской клинической больницы № 1:

Гипервентиляция возникает. Учитывая, что действуем на весь организм – активация всей гормональной системы способствует открытию мелкой коллатеральной сети кровообращения. Опять же, это помогает в газообмене между легкими: углекислый газ покидает, кислородом мы насыщаемся.

В данном случае гипоксия является стимулятором. Причем образуются дополнительные красные кровяные тельца, которые способствуют переносу кислорода по всему организму. В данном случае мы действуем на несколько систем.