Льготные кредиты до 300 базовых величин на оплату ЭКО будут давать в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси будут давать льготные кредиты для оплаты ЭКО. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие займы предоставят женщинам, при этом медпомощь в виде ЭКО они могут получать в организациях здравоохранения всех форм собственности. Максимальная сумма кредита - до 300 базовых величин. Выдавать его будут в белорусских рублях на срок до 5 лет, проценты составят 50% ставки рефинансирования.

Это общемировая практика. Так, в соседней России ЭКО делают бесплатно в рамках обязательного страхового обеспечения. А вот в европейских странах, в зависимости от вида страховок, стоимость процедуры может покрываться на 50-100%.

В Беларуси в процедуре ЭКО нуждается фактически каждая пятая супружеская пара. Вот только используется метод при тяжелых, комбинированных формах бесплодия. Да и стоимость достаточно высока - за медикаменты заплатить придётся от 15 до 30 миллионов, а сама программа стоит до 7 миллионов.

Ирина Дусь, врач акушер-гинеколог, репродуктолог высшей категории РНПЦ «Мать и Дитя»:

В Республике Беларусь приблизительно проводится 2 - 2,5 тысячи циклов ЭКО в год. У нас активно работают 4 центра, которые осуществляют этот метод лечения. Из них 2 государственных и 2 частных. Конечно, нуждающихся в данном методе лечения намного больше, чем эти 2 - 2,5 тысячи супружеских пар. Но, по некоторым причинам, пациентки могут воздерживаться от ЭКО. Основная причина, конечно, в том, что этот метод лечения достаточно дорогой.