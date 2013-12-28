Методы лечения рака щитовидной железы в Беларуси

Караник Владимир Степанович, главный врач УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер», главный внештатный онколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома, кандидат медицинских наук:

На сегодняшний момент нас обнадеживает то, что хотя за последние 20 лет количество людей с онкологическими заболеваниями увеличилось вдвое, но смертность от них снизилась. Мы получили в два раза больше заболевших и процентов на 30% меньше умерших. На сегодняшний момент больше половины пациентов, которые стоят на учете у онкологов, стоят более 5 лет. Но страх у людей еще остался.

Я действительно благодарен вашей передаче, которая позволяет понимать пациенту, что рак - это не приговор, а диагноз. Диагноз подразумевает лечение. Если человек сам настроится на лечение, заручится поддержкой родных и близких, шансы на излечение будут гораздо выше.

Как это ни парадоксально, но сегодня бороться с опухолями онкологам помогает радиация. Только «прирученная». И первое направление в ядерной медицине - радионуклидная диагностика, сообщили в программе «Здравствуйте, доктор!» на СТВ.

Светлана Гурецкая, заведующая отделением ядерной медицины УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:

Учитывая, что ткань щитовидной железы и щитовидная железа работают на йоде, поэтому это исследование проводится на йоде 131. Т.е пациент в течение месяца находится на диете безйодовой, когда он через месяц получает капсулу йода для диагностики небольшой дозы. Этот йод устремляется туда, где он может захватиться тканью щитовидной железы.

Накопление йода проходит в течение суток, после чего проводится обследование.

Светлана Гурецкая, заведующая отделением ядерной медицины УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:

Направляется коллиматор на область щитовидной железы и идет счет. Следующая картинка, после того, как мы смотрим, сколько он считает в процентном отношении. Мы уже берем гамма-камеру. Исследуется область головы и верхняя часть туловища. Те места, где вероятней могут находиться дополнительные доли щитовидной железы, но и это еще не все.

Мы видим, вроде бы есть какая-то ткань, накапливающая йод, это ткань щитовидной железы. Но как определить, плохая она или хорошая? Существует маркер, который определяет это.

Справедливости ради, скажем, что такое обследование показано не всем пациентам.

Светлана Гурецкая:

Все это зависит от распространенности процесса, от выполненной операции, от сопутствующей патологии и множества других факторов.

Еще одно направление ядерной медицины - радиойодтерапия. Разработки ядерной медицины позволяют клин клином вышибать - лечить радиоактивным йодом. Вот конкретный пример пациентки с метастазами в отдаленные органы.

Светлана Гурецкая:

Буквально через семь месяцев она выписалась из отделения. Увидели вторую картинку, что это абсолютно здоровый человек. У нее ничего плохого нет: легкие чистые, шея чистая, - радиоактивный йод ее вылечил.

В отношении рака щитовидной железы у для вас есть две новости, одна хорошая, другая плохая. Начнем с хорошей. Рак щитовидной железы хорошо поддается лечению. Новость плохая:

Светлана Гурецкая:

Если еще где-то что-то есть, вероятность того, что она вновь разовьется очень велика, поэтому мы проводим это обследование.

Обследование, о котором мы уже говорили, позволяет выстраивать пациенту отношения с лечащим онкологом.

Светлана Гурецкая:

Или изначально бывают ситуации, когда процесс был распространенный и все у него на сегодняшний день чисто, таких пациентов мы берем под свой дополнительный контроль. Т.е они наблюдаются в поликлинике, находятся на гормонотерапии. Но раз в три года мы вызываем их на радиодиагностику.

На сегодняшний день у нас в отделении лежит 10 пациентов на радиодиагностике. Они получили капсулы радиодиагностические, через 48 часов мы их с помощью аппарата смотрим от макушки до пяток, если все было чисто, как в прошлый раз, мы с ними опять прощаемся на несколько лет. И, таким образом, мы их ведем 10-15 лет.