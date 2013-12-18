«Спайс» - это запрещенный наркотик, за курение спайса в милиции заводят дела

Новости Беларуси. Осторожно, спайс! Белорусские правоохранители объявили настоящую войну курительным смесям. В Беларусь спайс пришел не так давно, но уже всерьез конкурирует с тяжелыми наркотиками. В ближайшие дни милиционеры намерены посетить школы и пообщаться с подростками, ведь именно они сегодня составляют группу риска. Правоохранители готовы встретиться с родителями, теми, кто желает уберечь своих детей от страшной зависимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не пугать, а предупреждать. Сергей Карпович, посещая очередной за день колледж, помнит и об этом. Начальник инспекции по делам несовершеннолетних Советского района Минска рассказывает о вреде «спайса» тем, кто входит в группу риска. Половина из этих десятиклассников — трудные подростки. Поэтому и работать с ними — непросто.

Сергей Карпович, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Советского района Минска:

Составлены несколько административных протоколов в отношении несовершеннолетних за нахождение под воздействием одурманивающих веществ, т.е. после употребления миксов.

Такая акция - не первая. МВД подобные проводит регулярно. Слишком многих людей — и прежде всего молодых - эта беда настигает. Только в этом году правоохранители изъяли больше 40 килограммов курительной смеси. Это 4 миллиона разовых доз.

Андрей Куракович, старший уполномоченный по особо важным делам Управления по наркоконтролю МВД РБ:

Интернет вводит в заблуждение, что спайс - это легальный наркотик.

Основной контингент употребляющих — подростки до 16 лет. В милиции говорят, что они знают, что уголовной ответственности за курение такой травки нет. Единственное, что может сделать участковый, уличив подростка за незаконным занятием — составить протокол за пьянку.

Что такое «спайс» — знает не понаслышке Никита. Парень употреблял два года. Бросил несколько месяцев назад.

Уже после одной дозы «спайса» возникает зависимость. Половина первичных случаев употребления якобы легального вещества заканчиваются каматозами. Детей находят на улицах в неадекватном состоянии. Причем, эффект может длится сутки. Наркотик бьет прямиком по нервным клеткам. При регулярном употреблении у человека просто умирает мозг.

Андрей Богдан, заведующий токсикологическим отделением Минской городской больницы скорой медицинской помощи:

С начала 2013 года по 18 декабря 2013 поступило около 200 человек с отравлениями курительными синтетическими смесями. Смертельные случаи были, они не афишируются.

Если нынешние усилия милиции смогут оградить от пагубной привычки хотя бы одного подростка — результат уже будет достойный. Хотя в таком деле главное, чтобы последние сами были за себя в ответе.