При Центре детской онкологии в Боровлянах появился первый дом пансионата для родителей, собираются деньги на остальные

Новости Беларуси. Здоровое новоселье. Первый дом строящегося пансионата при Республиканском центре детской онкологии в Боровлянах уже готов. Там смогут поселиться вместе с родителями иногородние маленькие пациенты дневного стационара. Проект, который реализуют на территории центра, предусматривает два десятка уютных домиков со всеми удобствами и благоустроенную игровыми площадками территорию. Первые пациенты с родителями заселятся уже весной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Строительство пансионата связано с необходимостью размещать детей, которые приезжают для получения высококвалифицированной медицинской помощи со всей республики. Более трети оказываемых Центром услуг проводится в условиях отделения дневного пребывания.

Всего два месяца трехлетняя Алиса походила в детский сад. Страшный диагноз, поставленный девочке, внезапно внес коррективы в уклад жизни семьи Жавнерик из Солигорска. Оставив двух сыновей на родственников, мама с дочерью уехали в Минск — «приютили» знакомые. Дважды в неделю - химиотерапия в медицинском центре в Боровлянах. Ездят на маршрутке. Для ребенка с ослабленным иммунитетом малейшее взаимодействие с внешним миром — это уже риск.

Лариса Жавнерик:

Приезжаем каждую неделю: четверг-пятницу у нас «химия». Хотя и остановились близко у знакомых, но, если бы, конечно, был пансионат, то, конечно, это бы облегчило все.

Раз в неделю, а если ухудшаются анализы, то и трижды в день годовалому Захару нужна помощь врачей. Супруги Кравченко из Витебска признаются, бывает всякое — и минуты отчаяния и чувство безысходности. Однако становится легче, когда беду разделяют - помогают не только с точки зрения медицины, но и по-человечески — решают бытовые вопросы по размещению.

Ирина Кравченко:

Мы из Витебска, сильно часто – дорого ездить. Очень удобно, близко не находиться в больничных условиях, а жить в домиках, где домашние условия, все есть.

Более трети оказываемых Центром услуг по лечению проводят здесь в отделении дневного пребывания. Раньше было 30 коек, сейчас вдвое больше — 60. И все они заполнены пациентами. Сюда едут за спасением со всей страны и из-за рубежа. Здесь дети всегда вместе с родителями, причем не зависимо от возраста. Находиться круглые сутки в больнице — на протяжении месяцев, а то и года достаточно сложно, причем не только физически. Альтернатива больничной палате — жилые дома поблизости.

Ольга Петина, заведующая отделением дневного пребывания Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии:

Это позволит в случает чего оказать помощь....

Конечно, не люкс-апартаменты, но все необходимое для жизни здесь есть. Этот домик на две семьи. Есть кухонный уголок, комната и санузел. Уют в любое время года - отапливается от электричества.

Владимир Бункевич, заместитель главного врача по технике Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии:

Второй домик уже в производстве, сейчас на выходе. Где-то месяц домик у нас делается. Планируется, что мы начнем где-то весной, в начале апреля, два месяца у нас эта площадка, завершатся строительные работы, и там уже будем устанавливать домики.

Первых пациентов сюда заселят уже весной. Этот гуманитарный проект строят всем миром в буквальном смысле. Есть помощь от зарубежных благотворителей и от отечественных. В их числе государственные и частные предприятия, общественные организации, и банки. Даже на этапе строительства — и проектировщики, и монтажники вносят свой вклад. Однако полностью на весь проект средства пока не собраны.

Вот на этой территории планируют построить детский пансионат из 20 зданий. Окончательный срок строительства не называют. Все зависит от финансирования. Деньги пока есть лишь на пять таких вот домиков.