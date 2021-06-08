«К сожалению, нет средств, которые могут это остановить». Как проявляется менопауза у женщины и что нужно делать?

Все женщины со временем начинают задумываться об одном из важных периодов, в котором, согласно статистике, каждая проводит треть своей жизни. Это переходный этап между деторождением и бесплодием, который происходит в возрасте от 45 до 55 лет. Именно в это время каждая женщина сталкивается с физическими и психологическими изменениями, а также, в большинстве случаев, снижением качества жизни.

Далья Эль-Диэфи, врач-гинеколог медицинского центра «Нордин»:

Начало менопаузы у женщины проявляется тем, что у нее нарушается менструальный цикл. Он может вначале учащаться, а потом менструации становятся все реже и реже. Когда у женщины нет менструации целый год, то мы констатируем, что у нее наступила менопауза. И период уже после этого называется постменопауза.

Как же это проявляется? Вначале у женщины может появляться просто раздражительность, усталость. Также у нее появляются приливы – это тогда, когда ей становится резко жарко, потом она уже вся вспотела, мокрая и ей становится холодно. Иногда у женщин наблюдается тахикардия. Зачастую такие пациентки обращаются к кардиологу, который в свою очередь не может выявить причину. Лишь сдав анализы на гормоны и УЗИ, мы видим снижение количества эстрогенов.

Самый эффективный метод лечения симптомов менопаузы – борьба с их причиной, а точнее, с дефицитом половых гормонов.

Далья Эль-Диэфи:

Если женщину начинают мучить приливы, раздражительность, то мы всегда начинаем с растительных препаратов – это фитоэстрогены, которые снимают данную симптоматику. Если они женщине не помогают, если мы видим, что у женщины тяжелый климактерический синдром, то тогда мы назначаем определенное обследование, и при отсутствии противопоказаний мы уже назначаем менопаузальную гормональную терапию. Мы замещаем отсутствие эстрогенов искусственными препаратами.

К сожалению, на сегодняшний день нет средств, которые могут остановить менопаузу, она наступает, но мы можем этот дефицит гормонов замещать и так вы остаетесь молодыми, здоровыми и красивыми.