Прямой эфир

«К сожалению, нет средств, которые могут это остановить». Как проявляется менопауза у женщины и что нужно делать?

08 июня 2021 13:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Все женщины со временем начинают задумываться об одном из важных периодов, в котором, согласно статистике, каждая проводит треть своей жизни. Это переходный этап между деторождением и бесплодием, который происходит в возрасте от 45 до 55 лет. Именно в это время каждая женщина сталкивается с физическими и психологическими изменениями, а также, в большинстве случаев, снижением качества жизни.

«К сожалению, нет средств, которые могут это остановить». Как проявляется менопауза у женщины и что нужно делать?-1

Далья Эль-Диэфи, врач-гинеколог медицинского центра «Нордин»:
Начало менопаузы у женщины проявляется тем, что у нее нарушается менструальный цикл. Он может вначале учащаться, а потом менструации становятся все реже и реже. Когда у женщины нет менструации целый год, то мы констатируем, что у нее наступила менопауза. И период уже после этого называется постменопауза.

«К сожалению, нет средств, которые могут это остановить». Как проявляется менопауза у женщины и что нужно делать?-4

Как же это проявляется? Вначале у женщины может появляться просто раздражительность, усталость. Также у нее появляются приливы это тогда, когда ей становится резко жарко, потом она уже вся вспотела, мокрая и ей становится холодно.

Иногда у женщин наблюдается тахикардия. Зачастую такие пациентки обращаются к кардиологу, который в свою очередь не может выявить причину. Лишь сдав анализы на гормоны и УЗИ, мы видим снижение количества эстрогенов.

«К сожалению, нет средств, которые могут это остановить». Как проявляется менопауза у женщины и что нужно делать?-7

Самый эффективный метод лечения симптомов менопаузы – борьба с их причиной, а точнее, с дефицитом половых гормонов.

«К сожалению, нет средств, которые могут это остановить». Как проявляется менопауза у женщины и что нужно делать?-10

Далья Эль-Диэфи:
Если женщину начинают мучить приливы, раздражительность, то мы всегда начинаем с растительных препаратов – это фитоэстрогены, которые снимают данную симптоматику. Если они женщине не помогают, если мы видим, что у женщины тяжелый климактерический синдром, то тогда мы назначаем определенное обследование, и при отсутствии противопоказаний мы уже назначаем менопаузальную гормональную терапию. Мы замещаем отсутствие эстрогенов искусственными препаратами.

«К сожалению, нет средств, которые могут это остановить». Как проявляется менопауза у женщины и что нужно делать?-13

К сожалению, на сегодняшний день нет средств, которые могут остановить менопаузу, она наступает, но мы можем этот дефицит гормонов замещать и так вы остаетесь молодыми, здоровыми и красивыми.

«К сожалению, нет средств, которые могут это остановить». Как проявляется менопауза у женщины и что нужно делать?-16

*На правах рекламы.

# Реклама # Здоровье # Далья Эль-Диэфи # Фотофакт # Реклама

Другие новости рубрики

Все новости
«Мне не хотелось ничем заниматься, всегда искала поддержку у своих близких». Как пережить послеродовую депрессию?
07 июня 2021 09:53

«Мне не хотелось ничем заниматься, всегда искала поддержку у своих близких». Как пережить послеродовую депрессию?

Панические атаки. Почему возникают и как с ними бороться?
07 июня 2021 08:39

Панические атаки. Почему возникают и как с ними бороться?

Максимум усилий, чтобы сохранить красоту женского тела. Как восстанавливают грудь после онкологии?
06 июня 2021 20:33

Максимум усилий, чтобы сохранить красоту женского тела. Как восстанавливают грудь после онкологии?