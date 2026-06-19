Новости по тегу #Елена Юреня

Мелатонин начинает вырабатываться примерно с 22-23 часов. Как раз в то время, когда мы добираемся до экранов компьютеров или смартфонов.
«Анемия, в том числе латентная анемия, может провоцировать симптомы хронической усталости», – отметила врач.
В Беларуси зарегистрировано почти 380 тысяч пациентов с таким заболеванием. Каждый год цифра увеличивается в среднем на 5-8 %.
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