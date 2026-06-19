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Новости по тегу #Елена Юреня

Откладываем гаджеты – что способствует выработке гормона сна, узнали у главного врача эндокринологического центра
19 июня 2026 16:22

Откладываем гаджеты – что способствует выработке гормона сна, узнали у главного врача эндокринологического центра

Как распознать хроническую усталость и почему не все анализы имеют смысл? Поговорили с врачом-эндокринологом
02 декабря 2025 08:16

Как распознать хроническую усталость и почему не все анализы имеют смысл? Поговорили с врачом-эндокринологом

Новые методы лечения сахарного диабета обсудили на семинаре в Минске
18 ноября 2024 06:47

Новые методы лечения сахарного диабета обсудили на семинаре в Минске

Курсы лекций помогут развенчать мифы о заболевании. Что нужно знать больным сахарным диабетом?
10 июня 2021 09:47

Курсы лекций помогут развенчать мифы о заболевании. Что нужно знать больным сахарным диабетом?