«Мне не хотелось ничем заниматься, всегда искала поддержку у своих близких». Как пережить послеродовую депрессию?

Рождение ребенка – настоящее чудо для всей семьи. Однако в порыве счастья не многие обращают внимание на эмоциональное состояние мамы. Многие женщины во время беременности или после сталкиваются с послеродовой депрессией.

Екатерина Дацук, молодая мама в декрете:

Послеродовая депрессия у меня возникла еще на шестом месяце беременности. В таком проявлении, как бессонница. Как говорил мой врач, во время лечения и после, если есть проблемы со сном, нужно обращаться к врачу, потому что уже есть сбои в нервной системе. Мне не хотелось ничем заниматься, всегда искала поддержку у своих близких.

Улия Шамхорская, кризисный и репродуктивный психолог:

Послеродовая депрессия свойственна недавно родившим женщинам. В разных странах статистика различна: от 10 до 20 %. Послеродовая депрессия может возникнуть у любой женщины, однако есть предпосылки: если в анамнезе у женщины уже были депрессивные состояния, это могло быть до и после беременности, если у женщины были травматичные роды до этого, плюс если эти роды оказались травматичными. Депрессия может быть у женщин, которые пережили ЭКО.

Отсутствие радости от материнства, нежелание жить, а, возможно, даже агрессия по отношению к ребенку или мужу – далеко не полный перечень симптомов такого недуга. Улия Шамхорская:

Нарушение сна у женщины, также если у нее нарушается питание, она может как очень много есть, так и прекратить кушать. Нарушение настроения, ее ничего не радует. Ей не хочется за собой ухаживать. Заниженная самооценка в виде того, что «я плохая мама, я не справляюсь со своими обязанностями, все у меня плохо, все у меня из рук валится».

Причины послеродовой депрессии могут быть разные, но главный фактор – наследственность. Улия Шамхорская:

Депрессия послеродовая возникает где-то после двух недель с момента родов. Она может длиться достаточно долго: где-то до полугода, а в некоторых случаях и до трех лет.

В такой период женщине, безусловно, необходима поддержка близких. При подозрении на расстройство имеет смысл прибегнуть к следующим методам. Улия Шамхорская:

Женщине в любом случае придется обратиться за помощью к специалисту. Возможно, пройти тест. Есть Эдинбургская шкала послеродовой депрессии, также есть тест Бека.

Специалисты знают, как уменьшить риск послеродовой депрессии. Организуйте быт еще до родов. Не бойтесь просить близких о помощи. Старайтесь делить домашние обязанности вместе со своим супругом. Быт – это не только прерогатива женщины.