Лыжная пробежка, бассейн 2 раза в неделю и волейбол: советы об отдыхе от Сергея Малышко

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Я считаю, что нет универсального вида отдыха – для каждого он индивидуален. На личном примере могу сказать, что всегда стараюсь: не только пробежка лыжная, но и сходить в бассейн – хотя бы 2 раза в неделю обязательно. И по возможности сходить на тренировку по волейболу в спортзал.