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Лыжная пробежка, бассейн 2 раза в неделю и волейбол: советы об отдыхе от Сергея Малышко

15 января 2019 13:51
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В гостях программы «Большой город» председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Семенович Малышко.   

Лыжная пробежка, бассейн 2 раза в неделю и волейбол: советы об отдыхе от Сергея Малышко-1

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:   
Я считаю, что нет универсального вида отдыха – для каждого он индивидуален. На личном примере могу сказать, что всегда стараюсь: не только пробежка лыжная, но и сходить в бассейн – хотя бы 2 раза в неделю обязательно. И по возможности сходить на тренировку по волейболу в спортзал.   

# Консультация врача # Здоровье # Сергей Малышко

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