Как жить с сахарным диабетом? Врач-эндокринолог поделилась рекомендациями

Сахарный диабет не приговор, однако такое хроническое заболевание требует постоянного внимания и самоконтроля. Первым шагом после постановки диагноза должно быть обращение к специалисту эндокринологу для разработки плана лечения.

Наталья Подгорная, врач-эндокринолог клиники «Мерси»:

Самое важное, что должен сделать врач-эндокринолог – это обследовать вас на предмет метаболических и сердечно-сосудистых нарушений, а также на выявление осложнений сахарного диабета. Ведь на момент постановки диагноза могло пройти достаточное время для развития этих осложнений. Врач должен определить индивидуальные цели лечения, такие как самоконтроль глюкозы и уровни глюкозы при этом самоконтроле с помощью глюкометра, а также индивидуальный уровень гликированного гемоглобина, артериального давления, липидов в крови, массы тела. Регулярные медицинские осмотры и анализы помогут контролировать состояние заболевания и предотвращать возможные осложнения. Поэтому врач может назначить план дополнительных обследований с учетом возраста и сопутствующих заболеваний.

Наталья Подгорная:

Дополнительное обследование включает в себя расширенный биохимический анализ крови с оценкой почечной функции, а также осмотр офтальмолога с расширенным зрачком для того, чтобы выявить ранее осложнение сахарного диабета специфическое, такое как ретинопатия. Проводится осмотр ног с определением всех видов чувствительности и выполняется электрокардиография. Физическая активность также играет важную роль в контроле сахарного диабета. Регулярные занятия спортом помогут снизить уровень глюкозы в крови, укрепить сердечно-сосудистую систему и улучшить общее самочувствие. И, конечно, важно не забывать об эмоциональном состоянии. Иногда пациентам требуется участие психолога.

Наталья Подгорная:

Так как сахарный диабет – это не только про сахар, но и про поддержание целого ряда целевых показателей, таких как артериальное давление, целевой уровень его, а также уровень липидов крови необходимый, поддержание массы тела. При этом может потребоваться участие смежных специалистов, таких как кардиолог, невролог, который поможет нам выявить скрытые нарушения проводимости нервных стволов при помощи электронейромиографии.

Сахарный диабет требует постоянного внимания и самоконтроля, поэтому пациентам рекомендуется вести специальный дневник диабетика. Такие записи помогают отслеживать изменения в уровне сахара, выявлять тенденции и принимать своевременные меры для поддержания нормального уровня глюкозы.

Наталья Подгорная:

Диабет важно контролировать с помощью регулярного самоконтроля, использовать дневник самоконтроля, который включает в себя такие графы, как глюкоза натощак через 2 часа после еды, также уровень артериального давления, примерно прием пищи, также набор продуктов, которые вы использовали. Это позволяет оценить ошибки в лечении, ошибки в контроле диабета и вовремя скорректировать их, что позволит минимизировать осложнение сахарного диабета в дальнейшем. Помните, с правильным лечением вы сможете жить полноценной и счастливой жизнью. Главное, вовремя обращаться за помощью и следовать рекомендациям врача.