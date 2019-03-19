Кому стоит сделать прививку против кори и куда обратиться?

Правда ли, что единственный способ защититься от кори – это прививка, узнали в программе «Большой город» у заведующей эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Да, действительно, единственной надёжной защитой от кори является иммунизация.

Кому рекомендовано сделать прививку?

Екатерина Хомченко:

На сегодняшний день, в соответствии с Национальным календарём профилактических прививок, вакцинация против кори осуществляется в плановом порядке. И детям в возрасте 12 месяцев, и 6 лет вакциной «Приорикс» – это комбинированная вакцина против кори, паротита и краснухи. Также проводится вакцинация против кори по эпидемическим показаниям, связано это с тем, есть ли лицо в контакте с заболевшим корью.

Прививка бесплатная? Куда для этого нужно обратиться?

Екатерина Хомченко:

Для проведения вакцинации целесообразно обратиться в поликлинику по месту медицинского обслуживания, где будет проведена консультация специалиста и при необходимости назначена вакцинация.