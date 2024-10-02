Кому и зачем нужны БАДы? Все подробности узнали у гинеколога-эндокринолога

В современном мире существует множество витаминов и биологически активных добавок, которые мы принимаем для улучшения здоровья и поддержания нашего организма. Тем не менее, важно понимать, что не все они безопасны для самостоятельного приема.

Наталья Солонович, гинеколог-эндокринолог клиники «Мерси»:

Мы зачастую сталкиваемся с тем, что многие девушки начинают принимать препараты абсолютно бесконтрольно. То есть на столе стоит определенное количество баночек, и мы смотрим: тут Омегу мы пьем, тут витамин D, здесь мы пьем коллаген отдельно, здесь гиалуроновую кислоту. Здесь получается такой момент, что нужно все это принимать ежедневно, но мы не знаем до конца на сколько витамины и минералы могут между собой синергировать. Например, увеличивать действие друг друга либо снижать усвояемость и блокировать поступление в организм.



Неконтролируемое употребление БАДов может привести к переизбытку их в организме. Например, слишком большое количество витамина А вызывает проблемы с печенью, избыток витамина С приводит к желудочно-кишечным расстройствам.

Наталья Солонович:

Сейчас идет очень много навязанной рекламы по приему коллагена и гиалуроновой кислоты, причем это все внутрь, но там абсолютно разные дозировки. Есть коллаген животного происхождения, есть морской коллаген. Не доказано сколько его нужно принимать по времени и какой будет эффект у него через год. Можем ли мы нарушить какие-то системные органы, поэтому я не вижу смысла в приеме на длительной основе. Есть отзывы пациентов и блогеров, когда они принимали год и видели эффект, перестали принимать и такое ощущение, что кожа стала провисать.

Передозировка «популярного» витамина D может вызвать гиперкальциемию и спровоцировать нарушения в работе почек. Наталья Солонович:

Бесконтрольный прием даже витаминов и минералов опасен для здоровья. Мы не знаем изначально стартовую составляющую организма и есть ли у человека дефицит. Некоторые витамины и минералы можно принимать самостоятельно, при условии соблюдения рекомендуемой дозы.

Наталья Солонович:

Если мы возьмем витамины группы D, он участвует в углеводном обмене. Новый витамин B8 – это инозитолы. На сегодняшний день они входят в самые распространенные препараты, которые идут для созревания ооцитов и подготовки женщины к планированию беременности. Это тоже очень важно. Даже значительное количество жирной рыбы и льняного масла в рационе не покрывает потребности организма в Омега-3. Восполнять их необходимо при помощи добавок на основе рыбьего жира. Они обеспечивают правильную работу нашей иммунной и нервной системы.