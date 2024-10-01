Врач-оториноларинголог рассказала, ПОЧЕМУ нужно удалять аденоиды

Аденотомия – это хирургическая процедура, направленная на удаление аденоидов или лимфоидной ткани, расположенной в задней части горла. Эта операция часто выполняется у детей для лечения аденоидита или аденоидной гипертрофии, когда аденоиды увеличиваются и затрудняют нормальное дыхание.

Василиса Ленько, врач оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:

В большинстве случаев причиной ухудшения самочувствия являются аденоиды. При заболевании организма они увеличиваются, отекают, что затрудняет носовое дыхание, ухудшает качество жизни и приводит к нарушению дыхательной системы. Для диагностики лимфоидной ткани используются специальные методики. Это рентгенограмма носоглотки, эндоскопия носоглотки, используется тимпанометрия для оценки состояния барабанной перепонки и среднего уха, осмотр лор врача специальным инструментарием.

Увеличенные аденоиды могут привести к различным проблемам со здоровьем, таким как нарушения дыхания во сне, частые респираторные инфекции, проблемы со слухом, а также с речью и даже зубами. Дети с гипертрофированными аденоидами могут часто страдать от храпа, задержки в развитии, сонных апноэ и других проблем, влияющих на их общее благополучие. Василиса Ленько:

Гипертрофированные аденоиды влияют не только на физическое развитие. Патологическое разрастание лимфоидной ткани приводит к нервозности, нервозным тикам, энурезу, повышенной возбудимости. Длительное течение заболевания, которое не дает эффекта от консервативного лечения приводит к анатомическому изменению формы лица ребенка, так называемый аденоидный тип – открыт рот и смещение подбородка.

Аденотомия проводится под общим наркозом. Хирург удаляет лишние аденоиды с помощью специального инструмента, чтобы восстановить нормальное дыхание и улучшить качество жизни пациента. После операции могут возникнуть неприятные ощущения в области горла, но они быстро проходят и большинство пациентов восстанавливаются без осложнений.



Василиса Ленько:

Существует несколько методик плановой аденотомии: классическая аденотомия, шейверная аденотомия, лазерная аденотомия, эндоскопическая аденотомия. Стандартом является эндоскопическая аденотомия, которая проводится под контролем зрения и видеоскопической аппаратуры. Операция аденотомия проводится в период ремиссии, когда пациент здоров, у него нет насморка, боли в горле или воспаления уха.

Василиса Ленько:

После проведения операции ребенок наблюдается в клинике 5-6 часов. При выписке домой даются рекомендации соблюдения амбулаторного режима, питьевого режима, диета, которая включает в себя мягкую теплую пищу, ограничения физической нагрузки до двух недель, не посещение общих мест как театры, детские садики около 7-10 дней. Аденотомия – это безопасная и эффективная методикой для лечения проблем, связанных с увеличенными аденоидами. Она помогает предотвратить множество осложнений.