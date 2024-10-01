Причины артериальной гипертензии – узнали у врача-терапевта

Артериальная гипертензия или высокое артериальное давление - это хроническое состояние, при котором сила крови, циркулирующей по артериям, выше нормы. Это приводит к повышению нагрузки на сердце и сосуды, что может вызвать различные осложнения и угрожать здоровью.

Татьяна Рыбак, врач-терапевт клиники «Мерси»:

Артериальная гипертензия является одним из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы. По данным Всемирной организации здравоохранения, на нашей планете 1,28 млрд. людей страдают повышенным артериальным давлением в возрасте 30-79 лет, причем только половина людей знает об этом. Артериальная гипертензия является очень опасным заболеванием, которое приводит к ряду осложнений, которые опасны для жизни человека. Часто артериальная гипертензия называется "тихим убийцей", поскольку долгое время может протекать без явных симптомов. Однако, в некоторых случаях пациенты могут испытывать головные боли, головокружение, чувство тяжести в груди, шум в ушах, проблемы со зрением.

Татьяна Рыбак:

Артериальное давление бывает систолическим и диастолическим. Это те две цифры, которые вы видите на своем тонометре. Систолическое артериальное давление, или верхнее его еще называют, это артериальное давление, обусловленное давлением тока крови во время сокращения сердечной мышцы, то есть систолы. И диастолическое артериальное давление, или нижнее, это давление, обусловленное давлением тока крови на стенке сосудов в момент диастолы или расслабления сердечной мышцы и заполнения её новой порцией крови. Причины артериальной гипертензии могут быть различными, включая наследственные факторы, ожирение, недостаток физической активности, неправильное питание (в частности, чрезмерное потребление соли), стресс, возраст и наличие других заболеваний.

Татьяна Рыбак:

Оптимальным артериальным давлением является артериальное давление меньше 120 на 80 миллиметров ртутного столба. Нормальное повышенное артериальное давление – это 130 на 139 и 85-89 миллиметров ртутного столба. Артериальная гипертензия диагностируется с артериальным давлением 140 на 90 миллиметров ртутного столба на приеме у врача. И при измерении дома 135 на 85 и выше, вот тогда считается, что это давление повышенное. Для диагностики артериальной гипертензии важно провести измерение артериального давления, а также дополнительные исследования, чтобы оценить состояние сердца, сосудов, почек и других органов.

Татьяна Рыбак:

Среди инструментальных методов исследования мы используем эхокардиограмму, это УЗИ сердца, это УЗИ брюшной полости и почек, суточное мониторирование артериального давления. В результате этих исследований врач выставляет диагноз артериальной гипертензии и назначает вам лечение на постоянной основе. Неуправляемая артериальная гипертензия может повлечь за собой серьезные осложнения, такие как инфаркт миокарда, инсульт, сердечная недостаточность, аневризмы сосудов и даже проблемы с зрением.