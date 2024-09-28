Железодефицитная анемия: насколько опасна и как лечить – рассказала врач клиники «Мерси»

Железодефицитная анемия – это состояние, при котором уровень железа в организме снижен, что приводит к уменьшению количества эритроцитов и гемоглобина. А это, в свою очередь, затрудняет нормальный транспорт кислорода к клеткам организма. Такое нарушение может привести к ухудшению общего состояния здоровья и работоспособности.

Наталья Солонович, гинеколог-эндокринолог клиники «Мерси»:

На 2024 год этим заболеванием страдает около двух миллионов населения Земли. Это симптомокомплекс, который состоит из того, что в организме не хватает железа, за счет этого снижается выработка гемоглобина, он теряется в депонирующих органах, и тем самым еще не хватает клеток крови, эритроцитов. В прошлое время говорили еще, что железодефицитная анемия – это состояние малокровия. Характерные симптомы железодефицитной анемии включают вялость, усталость, головокружение, бледность кожи, ухудшение концентрации памяти, а также повышенную хрупкость ногтей.

Наталья Солонович:

Само железо, оно содержится в организме, связано с двумя белками. Это гемоглобин и миоглобин. Один отвечает за перенос кислорода, второй хранится в мышцах в такой, даже немножко, я бы сказала, в такой депонированной форме. Если получается так, что человек игнорирует проблему, сначала у него легкий дефицит. И организм забирает железо, которое находится в депонированных органах, и компенсирует состояние. Но бывает так, что месяца 2-3, год и даже до 5 лет, и последствия могут быть необратимы, потому что нарушается работа сердечно-сосудистой системы, нарушение работы головного мозга, в частности, гипоксии головного мозга, потому что ему не хватает кислорода.

Основными причинами появления железодефицитной анемии являются недостаточное употребление железа с пищей, заболевание желудочно-кишечного тракта, а в некоторых случаях даже увеличение потери крови вследствие кровотечения. Наталья Солонович:

На сегодняшний день очень много диет, очень много бьюти-индустрии, рекламы и так далее, когда женщина должна выглядеть хорошо, она должна быть худенькой. Очень многие пытаются ограничить себя в питании, то есть дефицит белка приводит к тому, что железа достаточно мало. У женщин это может быть состояние, когда есть кровопотеря. Этому также могут способствовать такие заболевания, как эндометриоз и миома матки. Точно так же беременность, потому что беременность, как мы знаем, потребление железа организмом увеличивается в полтора раза, что тоже немаловажно. Без должного лечения железодефицитная анемия может привести к серьезным осложнениям, таким как проблемы с сердцем и кровеносными сосудами, задержка роста и развития у детей, ослабление иммунной системы и увеличение риска инфекции.

Наталья Солонович:

Если взять даже стадии, то это будет первое – легкая. Гемоглобин должен быть от 90 до 120. Среднее – это будет гемоглобин от 70 до, соответственно, 89. И тяжелая степень – это когда гемоглобин меньше 70, но там это уже должна быть стационарная помощь, это должны быть препараты железа уже не в таблетированных формах, а желательно инъекционное даже переливание крови.

Для диагностики железодефицитной анемии врач проводит анализ крови на уровень гемоглобина и железа. Также могут быть назначены дополнительные исследования для выявления причин дефицита железа. Наталья Солонович:

Дальше, если будем более углубленно изучать, то уже, конечно, будет исследование желудка в фиброгастроскопия, это будет УЗИ брюшной полости, то есть в каком состоянии печень находятся функциональные остальные пробы и так далее. Ну и также есть анализы, которые мы можем определить, теряется ли кровь в организме, прямо вот свежая кровь, когда там кровотечения какие-то есть желудочно-кишечные и так далее. Профилактика железодефицитной анемии включает в себя регулярное употребление железосодержащих продуктов, таких как мясо, рыба, орехи и зеленые овощи. Важно также избегать чрезмерной потери крови и следить за общим состоянием здоровья.

Наталья Солонович:

Лечение, конечно, первое начинается с немедикаментозного, это сбалансированное питание. То есть мы добавляем в питание белки животного происхождения, стараемся минимизировать жиры, потому что когда в пище очень много жиров, железо тоже плохо усваивается. Постараться минимизировать молочные продукты, в частности молоко, оно препятствует усвояемости железа, но и кофе. Все это мы исключили, сбалансировали и так далее, но железо все равно не восполняется, назначаются препараты. Принимать их нужно строго следуя инструкции, как правило, это до приема пищи, за каких-то полчаса, например, за час там до приема, в зависимости от препаратов. Желательно добавить витамины группы В, фолиевую кислоту, витамин С.

Железодефицитная анемия требует серьезного внимания и комплексного подхода к лечению и профилактике, чтобы сохранить здоровье организма. Ранние выявления и эффективное лечение помогут избежать серьезных последствий этого состояния. Наталья Солонович:

Железодефицитная анемия поддается очень хорошо коррекции при грамотном подходе, подборе хороших препаратов. 6-8 недель, и организм уже восстанавливает свои все функции полностью, уходят симптомы железодефицита. Но при этом все мы должны понимать, что мы достигли норм, которые мы хотели, но еще в течение месяца мы принимаем препарат.