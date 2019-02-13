Первую трансплантацию сердца в Беларуси провели 10 лет назад

За это время белорусские медики провели уже свыше трех сотен подобных оперативных вмешательств. Более того, освоены сложнейшие комплексные трансплантации, такие как «сердце-легкое» и «сердце-почка». А в некоторых видах операций активно используется и метод 3D-печати.

Стоит отметить, что импульсом к активному развитию трансплантологии в нашей стране стало поручение Президента о создании центра трансплантации органов и тканей. Его глава государства дал в 2006 году, выступая на Всебелорусском собрании. И результаты не заставили себя долго ждать. Сегодня Беларусь входит в ТОП-20 самых развитых стран мира по уровню органного донорства. Наши доктора не просто научились пересаживать печень, почки, сердце и легкие, но и смогли поставить такие операции на поток.