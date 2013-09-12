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Ко Дню города в Минске открыли после реконструкции детскую поликлинику

12 сентября 2013 19:58
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Новости Беларуси. Подарок на здоровье. В преддверии Дня города в столице открыли после реконструкции 7 городскую детскую поликлинику.

Здание обновили, кабинеты оснастили современным оборудованием, построили оздоровительный бассейн и собственную спелеолечебницу. Основной упор – на предупреждение болезней.

Сегодня и в других районах столицы строятся еще 4 лечебно-профилактических учреждения для оказания медпомощи. К слову, всего в Минске принимают пациентов в 35 взрослых и 25 детских поликлиник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Сиренко, председатель Комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета:
В зимнее время тут была температура иногда в отдельных кабинетах 15 градусов всего лишь навсего. Поэтому как не радоваться тому, что можно осмотреть ребенка в нормальных условиях, светлых, в светлых теплых условиях. Как не радоваться тому, что есть оборудование, которое позволяет не обращаться в какие-то диагностические центры, ездить куда-то. Это достойная поликлиника.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:
Мы должны всемерно укреплять это звено для того, чтобы наши жители меньше попадали в больницу, а все-таки на ранней стадии выявляли определенные, так сказать, отклонения в здоровье. Принятие таких вот объектов социальной инфраструктуры к основным государственным праздникам, в том числе и к празднику День города, – это уже, в общем-то, традиция. 

# Виктор Сиренко # Игорь Карпенко # Здоровье # Социальная инфраструктура # Минский городской исполнительный комитет # Комитет по здравоохранению Мингорисполкома

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