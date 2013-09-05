Грипп и ОРВИ: симптомы, профилактика, лечение

У природы нет плохой погоды. Тем не менее, наступление сезона дождей и холодов не приносит нам ни благодати, ни оптимизма.

Уж сколько сказано о таких заболеваниях, как грипп и ОРВИ, но тем не менее наши телезрители продолжают присылать массу вопросов на эту тему.

Симптомы

Ольга Малявко, заведующая отделением респираторных инфекций УЗ «Городская детская инфекционная больница», врач первой квалификационной категории:

Вирус гриппа отличается более тяжёлым течением. Особенность вируса гриппа в том, что он очень склонен к мутации. Это и придаёт такую опасность вирусу гриппа, потому что он без конца меняется. Иммунитет к конкретному вирусу вырабатывается стойкий, хороший, но вирус изменился и уже иммунитет у человека не сработал. Иммунитет вырабатывается только к конкретному штамму вируса, к одному.

К сожалению, в плане отношений с гриппом мы допускаем ряд непростительных ошибок, легкомысленных. Да, как и остальные вирусные инфекции, он попадает в наш организм воздушно-капельным путём. От момента заражения до появления первых симптомов болезни может пойти от полусуток до недели. Но, в отличие от обычной простуды, начинается грипп резко.

Святослав Вельгин, заместитель главного врача по медицинской части Минской городской клинической инфекционной больницы, кандидат медицинских наук:

Температура, головная боль, заложенность носа и мучительный сухой кашель.

Появились первые симптомы болезни – и мы сразу допускаем ещё одну ошибку. Немного жаропонижающего – и вперёд, на подвиги.

Лечение

Святослав Вельгин:

Конечно, не выходить на работу. Вызвать, как правило, врача на дом. Ну, и смотреть за состоянием. Особенно настораживают такие симптомы, как появление одышки, появление в мокроте прожилок крови, прогрессирование кашля, то есть кашель неэффективный, он не купируется, и также лихорадка. Если лихорадка тоже не сбивается обычными жаропонижающими в течение более суток – это также уже показание для госпитализации.

К проявлению легкомысленного отношения к гриппу относится и чрезмерное упование на многочисленные популярные средства при первых признаках простуды. Могут ли они реально повлиять на вирус?

Елена Фисенко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Действие препарата кончается, и тут же идёт массивное нарастание температуры, либо, если эти средства не помогают, всё равно остаётся высокая температура, прежде всего, нужно думать о том, что это тяжёлая форма инфекции и нужна всё-таки специфическая терапия.

Среди нас есть немало самоотверженных, готовых с температурой мчаться в поликлинику или на работу, заражая попутно всех вокруг. Уместен ли такой героизм в период эпидемии?

Елена Фисенко:

Приём жаропонижающих – это не является лечением. Если есть возможность, то, конечно, нужно начать приём противовирусных препаратов, того же «Арбидола» – это белорусский препарат. Или «Арбидол», или «Ремантадин» – это доступные средства, которые можно приобрести без рецепта врача. Конечно, нужно, чтобы они были в аптечке.

Профилактика

Оксолиновая мазь и маска. На предмет этих незамысловатых средств профилактики также много разговоров.

Святослав Вельгин:

Ну, сейчас уже, к счастью, меньше мы видим этих людей, которые идут по городу, по улице в маске. Это, в общем-то, малооправданная мера. Утяжеляется пребывание на улице, то есть через маску дышать тяжелее. Увеличивается частота дыхания и так далее. Другое дело, когда заходите в общественный транспорт либо в магазин, имеет смысл.

Елена Фисенко:

Средства профилактики не могут вылечить сам грипп. Почему неэффективна оксолиновая мазь? Потому что если уже человек в состоянии инкубации, то есть если он подхватил вирус, то, конечно, на этом фоне применение оксолиновой мази или «Арбидола» не спасёт от развития заболевания.

В период эпидемии не надейтесь только на лекарства и не прячьтесь от вируса дома.

Святослав Вельгин:

Главное – это, конечно, здоровый образ жизни. Это больше бывать на свежем воздухе, здоровое питание, физическая активность. Ну, и, соответственно, не забывать о витаминах и иммуномодуляторах. «Иммунал» и другие препараты. Их можно принимать до начала эпидемии, во время эпидемии довольно длительными курсами – 5-6 недель и более.

Одежда не по сезону. Как утверждают врачи, тоже одна из распространённых ошибок людей. Переохлаждение, стресс для всего организма, а любой стресс только играет на руку болезни.

Елена Фисенко:

Стиль одежды нашей молодёжи, когда никто не хочет одеваться по погоде, когда на фоне слякоти, на фоне дождя, на фоне низкой температуры всегда всё равно стараются одеться полегче и красиво, забывая о том, что это всё способствует переохлаждению. Почему зачастую связывают подъём заболеваемости ОРВИ с погодой? Ведь не погода же влияет на вирус. Вирусу это абсолютно без разницы, допустим, идёт дождь на улице или нет. Но если здоровый человек с хорошим иммунитетом, который думает о своём здоровье, встретится с вирусом, то скорее всего, эта встреча останется для человека незамеченной. То есть его иммунная система с вирусом справится. Если есть какое-то стрессовое воздействие на организм – это недоедание, недосыпание, это переохлаждение организма, – то, конечно, риск того, что такая встреча с вирусом закончится, к сожалению, какой-то клинической симптоматикой, то есть возникнет инфекционное заболевание, конечно, несомненно, выше.

Вакцинация

Наконец, вакцинация. Вечный вопрос – «быть или не быть?» – и тут не даёт покоя обывателям. Но пока одни легкомысленно отказываются от столь надёжного способа профилактики, другие мучаются вопросом другого порядка, сообщили в программе «Здравствуйте, доктор!» на СТВ.

Ольга Малявко:

Всемирная организация здравоохранения даёт рекомендации на составление вакцин на приближающийся эпидемический сезон. И у нас в стране, как и во всех странах мира, сейчас, в этом году, предлагаются вакцины с прогнозируемыми штаммами именно на вот этот эпидемический сезон. Все изготовители вакцин обязаны изготавливать вакцины с учётом этих штаммов. Ежегодная вакцинация – это тренировка иммунитета.