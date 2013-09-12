Известный хирург рассказал о пластических операциях Софии Ротару, Ани Лорак, Светланы Лободы и других

Новости Украины. Зачем под нож ложатся политики и как изменили свою внешность медийные персоны Украины. Об этом в интервью ежедневному украинскому изданию «Вести» рассказал пластический хирург Иван Маньеро.

Хирург утверждает, что красота – это в первую очередь пропорции. Нос Анджелины Джоли, например, не подойдет ни к какому другому лицу.

Иван Маньеро, пластический хирург:

Политики-мужчины чем более внешне привлекательны, тем больше получают голосов. Красота – преимущество. Присяжные выносят более мягкий приговор красивым людям. Когда у красотки на дороге сломается машина, к ней сразу выстраивается очередь – помочь…

Шикарное тело и изысканные черты лица – прерогатива не только знаменитостей. Сегодня каждый может найти компромисс со своим отражением в зеркале. Ведь красота, получается, уже и не роскошь, а средство самоутверждения.

Одни клиенты пластических хирургов предпочитают кокетливо рассказывать, что замечательным телом и лицом обязаны природе и генам. Другие превращают результаты пластических операций в настоящие пиар-акции. К слову, в кругах медийных визиты к чудо-докторам (пластическим хирургам) принято не афишировать. Правда, есть исключения. Людмила Гурченко не скрывала свой возраст и то, что сделала множество пластических операций. А Любовь Орлова и вовсе стала первой советской кинозвездой, которая прибегла к помощи пластической хирургии.

Журналисты украинских «Вестей» провели необычный эксперимент. Они попросили Ивана Маньеро по фотографиям украинских знаменитостей рассказать, какие пластические операции они делали.

Иван Маньеро, пластический хирург:

София Ротару делала лифтинг – ей подняли щеки, потому что с возрастом кожа обвисает: жир и ткани опускаются. Ее обращение к пластической хирургии связано с тем, что она хотела омолодиться. Это – как стереть пыль с портрета. Отличный результат. Таисия Повалий делала нос, брови, блефаропластику — подтяжку век. Может быть, чуть подкорректировала нижнюю губу. В отличие от Ротару, которая от природы красива, лицо Повалий надо было сильно переделывать, чтобы оно стало более симметричным и привлекательным. Что касается хирургических вмешательств во внешность Ани Лорак, то... Про грудь сложно сказать по фото, но даю процентов 70%, что были использованы имплантанты. Но явно были уколы в лицо. Было круглое лицо, сейчас стало более квадратное. Вообще, в случае Ани Лорак не следует обращаться к пластике. Не в этом возрасте. Ей это просто еще не нужно.

Со стопроцентной уверенностью Маньеро говорит, что Светлана Лобода закачала в губы силикон.

Иван Маньеро, пластический хирург:

У нее губы были необычной формы, и не нужно было их трогать. У Лободы в голове образовалась связь между толщиной губ и красотой: чем больше губы, тем красивее. Возможно, на первом этапе это могло быть так, но затем – чем больше ты качаешь губы, тем результат нелепее. Ей нужно уменьшить губы, извлечь силикон.

«Современные технологии довольно совершенны. И если человек неопытный, то с первого раза он может и не отличить ни визуально, ни даже на ощупь, была пластическая операция или нет». Такой позиции придерживается белорусский пластический хирург Сергей Сербенков. С его слов, пластическая хирургия была востребована и ранее, но и реклама, и СМИ, безусловно, делают свое дело. Что такое красота по-белорусски, и какие пластические операции чаще всего делают белорусские мужчины, смотрите видео.