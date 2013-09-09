Первая в мире вакцина против курения, которую разрабатывают российские ученые, может появиться в аптеках уже через пять лет

Новости России. Специалисты компании «Селекта (РУС)» сейчас выходят на 2-ю фазу клинических испытаний новой вакцины.

Принцип работы вакцины против курения. Компоненты вакцины будут попадать в клетки, отвечающие за запуск иммунного ответа. Антитела, в свою очередь, связывают никотин в крови. Образующийся комплекс оказывается слишком большим, чтобы проникнуть через так называемый гематоэнцефалический барьер, защищающий мозг от вредных веществ и инфекций. В результате никотин не попадет в «центр удовольствия» в мозге, и курение не вызовет чувства эйфории и удовлетворения. Цепь патологической зависимости от табака разорвется.

«Селекта (РУС)» является «дочкой» американской инновационной компании SelectaBiosciences, которая в 2012 году открыла свое подразделение в Химках. Проект создания вакцины против курения получил грант Минпромторга РФ. Специалисты также работают также над созданием вакцин против меланомы, диабета 1 типа, гепатита В и других заболеваний.

В Беларуси помогают справиться с курением методом иглорефлексотерапия. И люди обращаются. Эта терапия осуществляется на базе минских городских поликлиник - 17-я, 21-я, 33-я и 23-я поликлиники. Метод действует. И подействует что угодно, если человек сознательно захочет бросить курить (смотрите видео).