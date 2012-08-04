Геройства белорусских мужчин 20-35 лет заканчиваются сломанным позвоночником

Новости Беларуси. В приемное отделение РНПЦ травматологии в неподвижном состоянии практически ежедневно доставляют ныряльщиков. Диагноз у всех зачастую один — травмы позвоночника. Помощь двум таким больным обходится бюджету как стационар всего терапевтического отделения.

Сергей Макаревич, заведующий нейрохирургическим отделением Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии:

В результате травмы позвоночника наступает полная парализация конечностей, и больные погибают. Тех, кто выживает, привозят в больницу. 25% больных поступают с тяжёлыми повреждениями спинного мозга. Надежды на его восстановление минимальны.

Почти 200 любителей водных трюков за купальный сезон оперируют врачи не только в столице, но и в областных центрах. В основном речь идет о мужчинах от 20 до 35 лет. Каждый второй залегает на дно «под горячительным градусом». Чаще всего несчастья случаются на необорудованных пляжах и в вечернее время.

С 1 по 4 августа в Беларуси утонули 18 человек, с начала года жертв водной стихии почти полтысячи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.