За купание в минских фонтанах с кишечными палочками - штраф до 300 000

Новости Беларуси. Штраф – не самое страшное, что ожидает любителя поплескаться в фонтане, сообщает корреспондент TUT.BY. Он сдал фонтанную воду одного из самых популярных минских фонтанов на площади Независимости на анализ в Минский центр гигиены и эпидемиологии. В пробе были обнаружены опасные для жизни человека кишечные бактерии, содержание которых в несколько десятков раз превышает все допустимые нормы. Правда, позже заведующая лабораторией инфекций с природным резервуаром ГУ "РНПЦ эпидемиологии и микробиологии" Тамара Амвросьева рассказала, что на самом деле в воде, проверенной специалистами, были обнаружены в принципе не опасные для здоровья человека колиформные бактерии.

Что в фонтане можно подцепить заразу - не секрет. В фонтанах вода рециркулирует без дополнительной очистки. По словам инфекционистов, если перед вами покупался тот, кто является источником инфекции, есть риск заразиться, например, гепатитом А, туберкулезом, кишечной инфекцией, дерматитом, грибком и венерическим заболеванием. Так что лучше воздержаться, в первую очередь детям.

Кстати, одно из самых излюбленных мест у минских детей - фонтан возле здания минской оперы. Там постоянно купаются школьники.