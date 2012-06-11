Зачем все-таки в Беларуси стали продавать больше лекарств по рецепту? Интервью с министром здравоохранения Василием Жарко

Интервью с министром здравоохранения Беларуси Василием Жарко в программе Картина мира на РТР-Беларусь с Юрием Козиятко.

Юрий Козиятко:

Василий Иванович, здравствуйте!

Василий Жарко:

Здравствуйте, Юрий Васильевич!

Юрий Козиятко:

Ну, вообще «здравствуйте!» означает «желаю здоровья!». А когда здоровье заканчивается или проблемы возникают, человек бежит или к врачу, или сразу в аптеку. И вот Вы как-то в последнее время обострили тему того, что человек бежит сразу в аптеку, покупает лекарство без рецепта. Что случилось?

Василий Жарко:

Мы хотим, чтоб лечением граждан занимались не работники аптек и не было самолечения, а больного лечил врач. Только тогда мы получим результат. Мы ж ничего нового не вводим. Последние 20 лет у нас законодательно закреплен рецептурно-безрецептурный отпуск. И эта практика одинакова во всем мире. Только в каждой стране определяется на своем уровне перечень: у кого 30%, у кого 40%. 4 июня я подписал постановление «О безрецептурном отпуске перечня лекарственных средств», которые относятся к нему. И у нас безрецептурный отпуск составляет порядка около 62%.

Юрий Козиятко:

Т.е. 62% лекарств можно купить по-прежнему, по привычке, без рецепта.

Василий Жарко:

Да. Но, мы хотим, чтоб даже и вот эти безрецептурные лекарственные средства назначал врач. Если будет лечение, контролируемое врачом, мы будем хороших результатов достигать. У нас по итогам пяти месяцев, впервые за последние годы, прослеживается четкая динамика снижения общей смертности населения во всех возрастных группах. Раньше у нас были хорошие показатели. Мы ежегодно снижали смертность младенческую. И на сегодня у нас она по итогам пяти месяцев 3,5 промилле. Это мировой показатель. Но общая смертность у нас имела тенденцию, наверное. И медицинские работники бы не зарабатывали, и люди не так обращали внимание. Но принятие Министерством здравоохранения, врачами на местах организационных мер, профилактических мер начинает давать результаты.

Юрий Козиятко:

Василий Иванович! Праздник, День медицинского работника, скоро уже. На следующей неделе. Давайте… Мы вот о ваших успехах тоже поговорим сегодня...

Василий Жарко:

Нет, я хотел сказать, что снижение станет стабильным, если люди будут меньше заниматься самолечением.

Юрий Козиятко:

Но, Вы же знаете, люди - консервативные. Они вот привыкли: пришел в аптеку, купил антибиотик. А сейчас приходишь – антибиотик третьего-четвертого поколения по рецепту, первого-второго...

Вот я, кстати, задался вопросом там: эритромицин, допустим, он там, наверное, второго поколения и сумамед, к примеру, третьего или четвертого. Почему эритромицин можно без рецепта, а сумамед по рецепту? Если и тот, и другой пить бездумно, вред – одинаковый!

Василий Жарко:

Все-таки микробы, они такие вот интересные. У них вырабатывается невосприимчивость к антибиотикам. Если мы будем налево-направо лечить последним поколением возбудителей бактерий, вирусы, чем мы будем потом, если опять пациент приходит повторно? К нему выработалась невосприимчивость. А у нас еще пятого поколения антибиотиков нет. Поэтому надо начинать с простого. И простые также эффективны, как и новые, но лечение, еще раз повторяю, должен назначать врач.

Юрий Козиятко:

А вот - еще. Просто я тоже почитал этот список. У меня возникли вопросы. Инсулин, допустим. Ну, кто пойдет покупать в аптеку инсулин, если человек не болен диабетом, и будет там себе колоть его, просто так?

Василий Жарко:

Вот Вы понимаете, что такое «просто так»? По ошибке он возьмет просто так, не зная, или ему кто-то скажет, что вот «у меня голова болела, может быть, повышен сахар, давай введи немножко инсулина». Он введет себя в кому. Может жизнь на этом завершиться. Но сахарный диабет относится к перечню заболеваний, которые мы бесплатно обеспечиваем инсулинами. И рецепты мы выписываем до 6 месяцев. Но в то же время уровень сахара должен контролироваться врачом, приходить регулярно, чтоб корректировать даже дозу приема инсулина.

Юрий Козиятко:

Мне кажется, причина - не только в этом. Причина еще - в другом. В том, чтобы в аптеках не скупили импортные лекарства, не вывозили его за пределы Беларуси: покупаем за валюту, продаем за рубли. Существует такая проблема? Может быть, у нас дешевле, чем в России, в Украине?

Василий Жарко:

Ну, наши лекарства дешевле. Если брать, в целом, по упаковкам, у нас одна упаковка в среднем стоит около доллара. В России около полутора.

Юрий Козиятко:

Это белорусские лекарства?

Василий Жарко:

Не только белорусские.

У нас не существует такой проблемы вывоза лекарственных средств, которые мы закупаем для аптек. Гражданин любой может придти или по рецепту, или безрецептурно купить.

Чтобы массово приходили и скупали лекарства для вывоза в Россию, такого нет.

Юрий Козиятко:

Это только владельцы аптек могут переживать, что ограничили продажу лекарств.

Василий Жарко:

Ну, наверное…

Василий Жарко:

Я так пониманию, что возмущение - понятно. Человек, когда он привык покупать без рецепта что-то, а с завтрашнего дня нужно идти к врачу, выстоять очередь, это - непривычно. Хотя, может, правильно. А вот те, кто продает лекарства, для них, конечно, это удар, такой, экономический.

Василий Жарко:

Вы знаете, чем вызвано вот это непонимание в обществе. Наверное, малой информированностью населения. Ведь преподнесли сначала, что практически все лекарственные средства будут выписываться по рецепту и отпускаться по рецепту. Но это ж неверно. Мы ж наоборот увеличили практически где-то на 20% перечень безрецептурного отпуска. Перечень, безрецептурный отпуск, составляли и практикующие врачи, и главные специалисты Министерства здравоохранения, и наши ученые, и общественные организации.

Юрий Козиятко:

А в России как? Вы ж понимаете, у нас человек всегда сравнивает «а как в России?». А них - лучше, у них - больше свободы, может быть. (улыбается)

Василий Жарко:

Вот вчера показывали по телевидению, Россия тоже уже идет следом за нами: обсуждает вопросы безрецептурного и рецептурного отпуска.

Юрий Козиятко:

Вы ж на себя берете такую повышенную ответственность! Вы теперь отправляете всех людей к врачу, а врачей - не хватает. Когда эпидемия гриппа, на прием отправляют и хирургов, и врачей других специальностей. А тут еще и рецепт выписать! (улыбается)

Василий Жарко:

Я не вижу особой проблемы. Тем более, что вот эти 62% будут находиться как в аптечных киосках врачебных амбулаторий, в аптеках всех форм собственности. Врачи при выписке из стационара будут не только писать, что надо продолжать лечение, но будут давать рецепт. На консультативных приемах, профессорских центрах тоже будут выписываться рецепты. И рецепты мы, как и для хронически больных, дали рекомендации всем выписывать, и для льготной категории - до 6 месяцев.

Поднимался вопрос по поводу контрацептивов. Но я на пресс-конференции говорил, откуда у нас за последние годы рост бесплодных браков. 15%.

Юрий Козиятко:

Помните шутку «презервативы по рецепту покупать не будем». (улыбается)

Василий Жарко:

Не будем.

И даже для низкодозовых гормональных контрацептивов мы тоже оставили берецептурно. Поэтому бояться здесь нечего.

Просто немножко мы, наверное, тоже самое виноваты в том, что ослабили контроль за рецептурным и безрецептурным отпуском.

Рецептурный отпуск, конечно же, снизит долю реализации лекарственных средств, чего боятся некоторые компании.

Юрий Козиятко:

Так вот я об этом - сказал. И мне кажется, как продавали, так и будут продавать! Выгодно аптекарям продавать – они будут продавать.

Василий Жарко:

Нет. Я вам скажу, что у нас - законопослушные. Мониторинг мы будем проводить. Лишать лицензии мы не будем за разовое нарушение. Но если это будет система, конечно, мы будем предупреждать руководителей аптек о том, что мы можем принять санкции. Жестко мы будем и контролировать, лишать лицензии за безрецептурный отпуск наркотических, психотропных сильнодействующих, за отпуск лекарств с истекшим сроком годности, которые не зарегистрированы в Республике Беларусь. Это сразу же лишение лицензии.

Юрий Козиятко:

Вот Вы сказали о лекарственных препаратах, незарегистрированных в Беларуси. Система понятна. Но часто человек нуждается в современных каких-то препаратах, которые в Беларусь просто не привозят.

Василий Жарко:

Вы знаете, по разрешению Минздрава можно ввезти, но мы должны дать разрешение, если это нужно. В небольшом количестве. Регистрация дороже, чем можно пролечить тут пять человек только.

Юрий Козиятко:

А вот если человеку нужен такой препарат, и не ввозить его сюда, а купить в аптеке за рубежом? Белорусский рецепт в зарубежных аптеках, особенно в странах Евросоюза - просто не принимают!

Василий Жарко:

Ну, защита своего рынка, защита, наверное, даже работников здравоохранения, потому что там, в основной массе, выписка рецептов платная. Но в некоторых странах - и по нашим рецептам. Только каждая страна - индивидуальна. У нас выписка лекарств на рецептурном бланке по латыни. В некоторых странах надо писать на том языке, котором они проживают.

Юрий Козиятко:

Каждый защищает свой рынок.

Василий Жарко:

Ну, наверное, да.

Юрий Козиятко:

А в чем белорусская система на сегодняшний день все-таки уступает -зарубежной системе здравоохранения?

Василий Жарко:

У нас своя модель здравоохранения и я не скажу, что она хуже. У нас более доступен врач, чем за рубежом.

Юрий Козиятко:

Это не всегда на качество влияет.

Василий Жарко:

Ну, оно, наверное, да. В какой стране можно попасть к врачу в тот же день, придя в поликлинику? К узкому специалисту максимум в течение недели. Там месяцами ждут. У нас некоторые спрашивают и подталкивают к страховой медицине, как в других странах. Но мы еще не готовы, хотя мы изучаем этот опыт. Мы просто рекомендуем гражданам добровольное медицинское страхование.

Юрий Козиятко:

А диагностика? У нас тоже, там, томографию люди месяцами ждут очередь! Даже в платных центрах на УЗИ нужно записываться, там, не знаю, за неделю. Не хватает оборудования? Или люди стали более трепетно к своему здоровью относится?

Василий Жарко:

Я вам скажу так: наверное, года три назад не было у нас в таком количестве и компьютерных томографов, и ангиографов, как сейчас. Сейчас, для того чтобы, если экстренно необходимо обследовать больного, проблемы нет. В тот же день и даже, наверное, через час-два можно подготовить место, если это необходимое дело для спасения жизни, для диагностики заболевания. Вы правильно сказали, народ у нас стал более просвещенный. С одной стороны, это хорошо. И каждый хочет, ну, заболела там поясница, давай сделаем магнитно-ядерное исследование для того, чтобы посмотреть свой позвоночник: есть там межпозвоночная грыжа или нет. Заболело в боку. Давай я пойду, сделаю УЗИ.

Юрий Козиятко:

Главное, чтобы тот, кто сидит у монитора, правильно все увидел!

Вот пример, который касается меня. Пришел в одно медицинское учреждение, не буду называть, на УЗИ. Говорят: камень в левой почке. Ну, вроде, ничего не болит. Пошел для подстраховки в другое. Говорят: ничего нет. Потом опять пошел в то же самое, в первое, но к другому специалисту. Она говорит: тоже ничего нет.

Василий Жарко:

Юрий Васильевич, Вы понимаете, здесь нельзя обвинять врача.

Юрий Козиятко:

Так чтобы - не пропустили!

Василий Жарко:

Я о чем и говорю, чтобы Вы понимали. Вот видите, Вы трактуете по-своему. А я буду трактовать с точки зрения медицины. Есть камни, которые видны и которые не видны. Вот, может быть, в тот момент, артефакт, может, это сосудистый был. Через час посмотрели у того же специалиста и он, наверное, сказал бы, что нет камешков.

Юрий Козиятко:

Бывают же врачебные ошибки. Как часто они случаются? Я не о камне. А вообще у нас они фиксируются, эти врачебные ошибки? И какие последствия врач за них несет?

Василий Жарко:

Я Вам скажу, что никто преднамеренно не собирается навредить.

Юрий Козиятко:

Но это от квалификации зависит, конечно. Я понимаю.

Василий Жарко:

Зависит от квалификации. Наверное. Не наверное, а иногда бывают врачебные ошибки. Самое главное, чтобы они не приводили к летальному исходу.

Юрий Козиятко:

Если такое случается…

Василий Жарко:

Разбирательства - всегда.

Юрий Козиятко:

Мы же знаем, что у врачей тоже корпоративная этика существует. Редко, наверное, кто-то понес серьезную ответственность за серьезную врачебную ошибку.

Василий Жарко:

Значит, если она преднамеренна - это уголовная ответственность. Если доказывается, что халатность, или преднамеренная ошибка. Но любой случай ошибки разбирается. Даже бывает так, что на уровне Министерства здравоохранения на лечебно-контрольном совете. Врачи учится всю жизнь. Мы проучились шесть лет. Седьмой год интернатуры. И учились семь лет. Мы приступаем к врачебной деятельности. Но если ты хочешь стать настоящим врачом, ты должен учиться постоянно.

Юрий Козиятко:

У нас уже много настоящих врачей, которыми, в принципе, может гордиться система здравоохранения. Вот трансплантация…

Василий Жарко:

Я горжусь не только трансплантацией. Я горжусь тем уровнем, который мы достигли.

Конечно, у нас есть что шлифовать. Амбулаторно-поликлиническое звено в идеале мы не создадим. Мы не дадим везде, на каждый случай врача. Летом врачи не так загружены. Они должны больше заниматься профилактической работой. Зимой, как вы сказали, да, не дай Бог, вспышка, подъем инфекционной заболеваемости, грипп или вирусная инфекция. Мы тогда снимаем других специалистов. Для того, чтобы…

Юрий Козиятко:

А еще если подогреют - производители арбитола, арбедола. (играет словами, как в известной рекламе)

Василий Жарко:

И средства массовой информации еще подольют огня. Поэтому мы снимаем и даже перепрофилируем койки, как это было в 2009 году. Понимаете? Но, в то же время, в 2009 году, когда много больных пневмонией, у нас не было роста смертности.

Юрий Козиятко:

Это свиной грипп и последствия его.

Василий Жарко:

И его последствия. Но в то же время было, как и в годы войны. Инсультов и инфарктов не было. На весь Минск у нас работал только один Центр кардиологии. На инфаркты.

Юрий Козиятко:

Что значит «инфарктов, инсультов»? В период, когда грипп?

Василий Жарко:

Когда грипп. То есть до того народ был сконцентрирован, что он, наверное, боялся и тогда ждал вот это. Мы закрывали неврологическое отделение, инсультное отделение. Переводили на пульмонологический.

Юрий Козиятко:

Василий Иванович, это можно в книгу рекордов Гиннеса занести, наверное. (шутит)

Василий Жарко:

Ну почему?

Юрий Козиятко:

Кстати, возвращаясь к девятому году, к свиному гриппу. Вдруг эта эпидемия возникла и – всё! Это что было: спровоцированная какая-то акция? Не раз говорили, что просто производители лекарств хотели продать новый препарат.

Василий Жарко:

Давайте будем говорить так: то же самое это знаменитое Тамифлю, которого на первых порах не было. Но, и появился вирус свиного гриппа, которого раньше не было. Но Тамифлю было разработано и выпущено в серию впервые в 2004 году. То есть лабораторно штамм был. А тут можно думать о многом. И почему Украина горела, Беларусь горела, другие страны не горели…

Юрий Козиятко:

Наш народ - больше поддается ажиотажу. С советских времен. То бегут вклады снимать…

Василий Жарко:

Не, ну тогда была реальная заболеваемость. Мы с утра до вечера. Там, в 12 ложишься, вечером всегда обзваниваешь, как в каждом регионе ситуация. Это была ситуация непростая. Но мы достойно из нее вышли. И извлекли даже урок. Наши методики лечения больных забрали и другие страны.

Юрий Козиятко:

Василий Иванович, а, кстати, вот не подумали, я вот сейчас подумал, почему в Беларуси, в России, Украине, а в других странах - нет. Может, потому, что у нас не так доверяют медицине? Спасайся, кто может! Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!

Василий Жарко:

Я бы не сказал. Доверие у нас народа есть. К врачам идут. О том, что мы доступны и о том, что нам верят, говорит даже тот факт, что в прошлом году 13,4 раза каждый гражданин, начиная от новорожденного, кончая пенсионером, обращался к врачу. Это высокая доступность.

Юрий Козиятко:

Наверное, пенсионер 26 раз, а молодые люди - минус 2. (шутит)

Василий Жарко:

Мы не считаем, конечно. Мы не ограничиваем. Хотя, наверное, какие-то тоже надо ограничивать, тогда у врача будет больше времени для…

Юрий Козиятко:

Василий Иванович, а с чем обращаются? Чем болеют белорусы в основном?

Василий Жарко:

На первом месте, все-таки, и в структуре и заболеваемости, и в смертности идут болезни сердечно-сосудистой системы. Если брать первичную заболеваемость, то есть, кто впервые обращается, так это болезни органов дыхания. Но в структуре смертности у нас все годы прослеживается более 50% - болезни сердечно-сосудистой системы. Второе место - онкология. И третье - внешние причины.

Юрий Козиятко:

Но это в мире, в принципе, примерно такая же статистика. А особенности? Мы картошку едим..

Василий Жарко:

В мире больше онкологических. В высокоразвитых странах, взять Израиль, у них там больше онкологических. На первом месте будет сердечно-сосудистые, но меньший процент. Не 50, а 30.

Юрий Козиятко:

В Австралии рак кожи, понятно.

Василий Жарко:

Там свои факторы.

Юрий Козиятко:

Озоновые дыры.

А вот у нас какая-то особенность есть? Чего нет у других. Какие-то заболевания. У нас же, были последствия чернобыльской катастрофы. Щитовидка.

Василий Жарко:

Последствия чернобыльской катастрофы - это щитовидная железа. Рак щитовидной железы. Тиреоидиты и зобы. Хотя Беларусь является эндемичной зоной по недостатку йода.

Больше всего болезни сердечно-сосудистой системы - это и неправильно питание, и стрессы, и злоупотребление алкоголем, никотин, малоподвижный образ жизни. Он дает результаты свои.

Юрий Козиятко:

Это Вы в целом, теоретически, или о Беларуси говорите? Алкоголь, малоподвижный образ жизни. У нас еще более-менее двигаются люди. У нас машин меньше, чем в США.

Василий Жарко:

Я Вам скажу, что это факторы. Те, которые приводят. И откуда атеросклероз, откуда идут все эти беды сердечные. Неправильное питание.

Юрий Козиятко:

Василий Иванович, у нас же большая степень ожирения у людей в Беларуси. По-моему, процентов 40. По статистике. Я находил такую цифру.

Василий Жарко:

Это неправильно. С нарушением питания у нас где-то до 20%, но не 40. У детей - до 10.

Юрий Козиятко:

Но вы этим не занимаетесь? Вы занимаетесь последствиями ожирения?

Василий Жарко:

Почему? Наш Республиканский центр гигиены общественного здоровья проводит политику правильного питания.

Юрий Козиятко:

Курение. Вы сами курите?

Василий Жарко:

Нет. Курил.

Юрий Козиятко:

А вообще Вы, как министр, здоровый образ жизни ведете?

Василий Жарко:

Веду.

Юрий Козиятко:

В чем он заключается? Утром – пробежка? Здоровое питание?

Василий Жарко:

Нет, утром, наверное, немножко, может быть, ленивый, не хватает времени. Поднимаешься, свой режим работы выработан этими годами. Около 8 уже на работе. А я хлеб не ем, соли употребляю мало, алкоголь практически не употребляю. Если употребляю, то разумно. Не курю с 86 года, бросил курить. Вечером, после работы, я длительные прогулки: пешие или на велосипеде.

Юрий Козиятко:

Анекдот был такой. Когда в поезде пассажир батюшке тоже перечислил «соль не употребляю, алкоголь не употребляю. Правильно я, батюшка, живу?» Он говорит «правильно, но скучно!».

(смеются)

Василий Жарко:

Я бы не сказал, что скучно. Не дает жизнь и работа скучать.

Юрий Козиятко:

Хорошо. С министром здравоохранения мы - за здоровый образ жизни!

Я напомню, на вопросы программы отвечал Василий Жарко.

Василий Жарко:

Спасибо!