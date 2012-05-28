Корреспондент СТВ без проблем продал зараженную свиную тушу перекупщице

Новости Беларуси. Мы решили полюбопытствовать, чем могут накормить, скажем, жителей, небольшого населенного пункта неподалеку от Минска. По легенде, у родителей пропадает свиная туша в деревне. Продадим недорого.

С выгодным предложением приходим в местное кафе. Повар советуется с хозяйкой. Рисковать не решаются, но сердобольный молодой человек уверяет: не стоит отчаиваться.

Повар:

Я знаю, что берут. В минских ресторанах так прямо закупаются.

И вот удача – в соседнем магазине нам дают полезный телефон. Звоним по указанному номеру. Собеседница докладывает: совсем недавно уже купила солидную партию мяса. Но услышав, что мы готовы сделать скидку, соглашается не глядя.

Абонент:

Мы берем для продажи на рынок. Справки нам не нужны. У меня накладные есть, я могу взять, сколько хочешь. Кто там будет перевешивать. Главное, чтобы хорошее было.

Вот так, минуты за полторы, мы договорились о продаже свинины, которая может быть заражена чем угодно и пролежать сколько угодно. А это мясо, напомним, в перспективе должно было попасть на рынок. Но продуктами с душком грешат не только базары, но и магазины. И столичные в том числе.

Марина Байбус, заведующая отделением гигиены питания Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Санитарно-эпидемиологической службой за истекший период этого года снято свыше тонны недоброкачественной продукции и более 290 предприятий торговли привлечены к административной ответственности. Это только в Минске.

Не с рейдом, а, можно сказать, народной проверкой мы заглянули в первый попавшийся магазин в одном из микрорайонов Минска. Не прошло и минуты: внезапно сотрудница объекта торговли буквально сметает с полки холодильника творожные сырки и скрывается с ними в недрах магазина. Заведующая вроде как и не удивлена.

Татьяна Дорожко, заведующая магазином:

Почему на ваших глазах убрали просроченные сырки? Вы знаете, ничего вам не могу сказать.

И все же один сырок в холодильнике остался. Правда, его там уже сутки быть никак не должно.

Марина Байбус, заведующая отделением гигиены питания Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Годен до 24.05.12. Сегодня уже с истекшим сроком годности.

Не соблюдается температурный режим хранения шоколадного масла. Хранение требуется при температуре минус 3, а мы видим, что тут пять градусов.

Рядом – снова нарушение. Разрезанная и упакованная в магазине колбаса может храниться не более 12 часов, а здесь срок годности – чуть ли не до середины июня, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Татьяна Дорожко, заведующая магазином:

Где-то что-то, может, и не досмотрели, но вообще стараемся соблюдать. Это редко бывает.

Кто-то не досмотрел, кто-то обманул, а кто-то отравился. Мы, к сожалению, очень часто ленимся или стесняемся проверять, чем же нас кормят и что продают. Возможно, кто-то скажет: все это единичные случаи. Но ведь и роковой не зря называют именно случайность.