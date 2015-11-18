«Казалось, что лёгкие вот-вот взорвутся»: как семейный отдых закончился серьезным заболеванием

Новости Великобритании. Колин Дагган, отец троих детей, был вынужден начать бороться за свою жизнь, после роскошного семейного отдыха, который превратился в кошмар:

Колину диагностировали болезнь Легионеров (тяжелая пневмония).

После возвращения в Великобританию из 10-дневной семейной поездки, 43-летний мужчина начал жаловаться на боли в груди и затруднённое дыхание. В результате медицинского осмотра ему диагностировали легионеллёз, или как его ещё называют, болезнь Легионеров.

Колин Дагган:

Когда я себя плохо почувствовал, сначала подумал, что у меня грипп. Но симптомы гриппа не проявлялись, а я стал чувствовать себя ещё хуже. Я пошёл к своему терапевту и оттуда меня в срочном порядке забрали в больницу. Мне было очень страшно.

Поначалу доктора не знали, что со мной, я задыхался, мне казалось, что лёгкие вот-вот взорвутся. Они видели, какие масштабы приняла моя болезнь и стали брать анализы на лейкемию и даже ВИЧ. Температура всё повышалась, а в субботу вечером мне было так плохо, что они думали, что я умру.

Господин Даггана провёл в больнице 10 дней и сбросил около 6 кг.

Сейчас он идет на поправку, но на полное восстановление понадобится немало времени, рассказывает Daily Mail.

Колин Дагган:

Я всё ещё выздоравливаю. Это займёт больше времени, чем я ожидал. Доктор сказал, что многие ожидают, что скоро поправятся, но мне понадобится больше времени, чтобы вернуться к привычному ритму жизни, если я вообще смогу. Врачи сказали, что теперь у меня всегда будут некоторые проблемы с дыханием.

Колин Дагган работает строителем, он был вынужден взять больничный на 4 месяца из-за своей серьёзной болезни.

Колин Дагган:

Я был вынужден бросить работу, и моя жена также была вынуждена найти время, чтобы заботиться обо мне и помочь выздороветь. Сейчас у меня такое чувство, что мне нужно время, чтобы прийти в себя после июльского «отдыха». Мы хотим знать, что привело к тому, что я так серьёзно заболел.