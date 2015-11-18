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«Казалось, что лёгкие вот-вот взорвутся»: как семейный отдых закончился серьезным заболеванием

18 ноября 2015 13:21
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Новости Великобритании. Колин Дагган, отец троих детей, был вынужден начать бороться за свою жизнь, после роскошного семейного отдыха, который превратился в кошмар: 

Колину диагностировали болезнь Легионеров (тяжелая пневмония).

После возвращения в Великобританию из 10-дневной семейной поездки, 43-летний мужчина начал жаловаться на боли в груди и затруднённое дыхание. В результате медицинского осмотра ему диагностировали легионеллёз, или как его ещё называют, болезнь Легионеров.

Колин Дагган:
Когда я себя плохо почувствовал, сначала подумал, что у меня грипп. Но симптомы гриппа не проявлялись, а я стал чувствовать себя ещё хуже. Я пошёл к своему терапевту и оттуда меня в срочном порядке забрали в больницу. Мне было очень страшно.
Поначалу доктора не знали, что со мной, я задыхался, мне казалось, что лёгкие вот-вот взорвутся. Они видели, какие масштабы приняла моя болезнь и стали брать анализы на лейкемию и даже ВИЧ.  Температура всё повышалась, а в субботу вечером мне было так плохо, что они думали, что я умру.

Господин Даггана провёл в больнице 10 дней и сбросил около 6 кг.

Сейчас он идет на поправку, но на полное восстановление понадобится немало времени, рассказывает Daily Mail.

Колин Дагган:
Я всё ещё выздоравливаю. Это займёт больше времени, чем я ожидал. Доктор сказал, что многие ожидают, что скоро поправятся, но мне понадобится больше времени, чтобы вернуться к привычному ритму жизни, если я вообще смогу. Врачи сказали, что теперь у меня всегда будут некоторые проблемы с дыханием.

Колин Дагган работает строителем, он был вынужден взять больничный на 4 месяца из-за своей серьёзной болезни. 

Колин Дагган:
Я был вынужден бросить работу, и моя жена также была вынуждена найти время, чтобы заботиться обо мне и помочь выздороветь. Сейчас у меня такое чувство, что мне нужно время, чтобы прийти в себя после июльского «отдыха». Мы хотим знать, что привело к тому, что я так серьёзно заболел.   

«Казалось, что лёгкие вот-вот взорвутся»: как семейный отдых закончился серьезным заболеванием-1

Семья Дагган отдыхала в Греции. 

К концу поездки Колин начал себя неважно чувствовать, но подумал, что это из-за смены климата. Однако, номер, в который их поселили, был не таким, как они ожидали во время бронирования, и они попросили переселить их в другой.

Кондиционер во этом номере был достаточно старым и плохо работал.

Болезнь Легионеров – это серьёзная легочная инфекция, которую вызывает бактерия Легионелла. Обычно болезнь возникает после вдыхания капелек загрязнённой воды через систему кондиционирования воздуха.

Клэр Пирсон, адвокат, представляющая интересы семьи Дагган:
Болезнь Легионеров – очень серьёзное заболевание, которое в некоторых случаях может быть смертельным. Условия проживания в отеле, о которых сообщили Колин и Кэрол, в особенности неполадки в работе кондиционера в номере, имеют непосредственное отношение к делу. Мы начали собственное расследование причин, которые привели к развитию болезни Колина.

Представители отеля, в котором проживала семья, пока не дали никаких комментариев по поводу сложившейся ситуации.

«Казалось, что лёгкие вот-вот взорвутся»: как семейный отдых закончился серьезным заболеванием-4


Фото. Отель, в котором остановилась семья Дагган

Колин Дагган:
Это был пугающий для меня опыт. Мне сказали, что людям старше 50 лет не удаётся выжить после такой болезни. Я понял, что благодарен богу, ведь мне 43 и я в достаточно хорошей физической форме. Не могу представить, что бы могло случиться, если бы заболел не я, а мой ребёнок. Я благодарен за то, что заболел именно я, а не мои дети или жена. Мне повезло, что я всё ещё жив и могу быть с ними. 

Семья Дагган старается отдыхать хотя бы раз в год. Они уже побывали в Австралии, США и Сингапуре.

Колин Дагган:
Я вижусь с семьёй не очень часто, т.к. работаю в Лондоне, поэтому я с нетерпением ждал отдыха, чтобы провести время с детьми. Мы все с нетерпением ждали этого семейного отдыха в Греции, и болезнь – это было последнее, чего я ожидал, организовывая отдых.

Перевод: Светлана Конашевская

# Здоровье # Кишечные инфекции

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