Плюсы стресса. В малых дозах стресс полезен для человека!

Аврал на работе, давка в транспорте, внезапная болезнь. Стресс, как хищный зверь, крепко захватил нашу психику в свои лапы.

Но не так страшен враг, как его рисуют. С середины прошлого века физиологи заявили о безопасности стресса для здоровья человека. Стресс в умеренных количествах - это исключительно позитивное явление. Ведь при таком эмоциональном напряжении учащается дыхание, а это значит, что в мозг поступает больше кислорода, чем обычно.

Обильное потоотделение свидетельствует об улучшении обменных процессов, а при учащенном сердцебиении, вследствие стресса, ускоряется перенос полезных веществ в организме.

Когда мы испытываем стресс, наши внутренние ресурсы мобилизуются, и мы начинаем действовать в большей самоорганизации. Пример тому - студенты, которые в ночь перед зачетами умудряются поглотить огромное количество информации.

Благодаря стрессу, можно найти друзей и наладить отношения с близкими. Во время стресса гормональный фон побуждает нас к сопереживанию: делает добрее, чувственнее и радушнее.

Испытав стресс, человек начинает ценить прежнюю жизнь. Желает вернуться к делам, которые, казалось бы, давно надоели. Стресс позволяет сделать выводы из произошедшего и не повторить ошибку в будущем.

Он закаляет и тренирует психику. Главное - правильно его расценить и принять.

Наука подтверждает, что убивает не стресс, а отношение человека к нему. Измените свое отношение к стрессу и вы не только продлите себе жизнь, но и будете выглядеть и чувствовать себя моложе.