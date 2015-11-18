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Что такое метеочувствительность и как с ней бороться?

18 ноября 2015 12:11
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Дождь, солнце, сильный ветер. Такие резкие перепады погоды могут стать причиной «магнитный бурь».

Организм любого человека так или иначе реагирует на погоду. Вопрос в том, насколько сильно. Испытывать меньшую чувствительность могут вполне даже здоровые люди.

Распространенные симптомы метеозависимых людей - слабость, головные боли, сонливость , озноб, рассеянность.

Сильнее всего погодные аномалии действуют на тех, у кого уже есть хронические недуги: бронхиальная астма, ревматизм, артрит, сердечные заболевания.

Реакция на изменение температуры происходит из-за того, что в воздухе уменьшается содержание кислорода, повышается влажность воздуха и происходят перепады атмосферного давления.

Метеочувствительность - не болезнь, а всего лишь симптом, который предупреждает о том, что в организме есть неполадки, и самое время заняться своим здоровьем.

Для того, чтобы вылечить метеозависимость, потребуется комплексный подход.  Обязательно стоит посетить врача, а дома всякий раз стоит следить за прогнозом погоды и готовиться к ее сюрпризам заранее.

Обратите внимание и на своё питание. В рационе должны быть бананы, сухофрукты, рыба, творог и кефир.

# Здоровье # Консультация врача # Фотофакт # Консультация врача # Виктория Ходосок

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