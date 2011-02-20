Калифорнийские ученые обещают, что через несколько лет смогут даже из умственно отсталых людей делать гениев

Раскрыть загадку гениальности недавно смогли американские ученые из Калифорнийского университета. Оказывается, гениальны абсолютно все люди. В мозге каждого человека есть целый блок гениальности. Его нужно только разбудить.

Мозг среднестатистического человека состоит из двух полушарий, мозгового ствола и мозжечка. В правой височной доле находится блок гениальности или как его еще называют – детектор ошибок. Оказывается, именно он не дает нашему мозгу отклоняться от нормы и развивать неординарные способности.

Работает детектор ошибок так: как только в голову приходит гениальная мысль, тут же включается режим ограничения. В мозг поступает сигнал, что этого не может быть. Человеку начинает казаться, что идея не стоит внимания и заниматься ей не нужно. Но если детектор ошибок сломать, мозг начинает работать на повышенных оборотах. Чтобы запустить этот механизм, требуется всего лишь скальпель и пара нехитрых нейрохирургических инструментов, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Правда, пока американские ученые не могут предугадать, в какой области человек проявить свои неординарные способности. Но обещают, что уже через несколько лет гениев можно будет создавать на заказ, с заранее заданными свойствами. Тогда общество сможет получать гениев в неограниченных количествах. Их будут создавать даже из умственно отсталых людей.

Сергей Савельев, доктор биологических наук, руководитель отдела эмбриологии НИИ морфологии человека РАН:

Если бы мы сделали такую вещь, тогда соревнования были бы другого рода. Тогда бы мы, по сути дела, соревновались в создании интеллектуальных монстров. Потому что умный человек, который имеет на два порядка выше умственный потенциал, чем у окружающих, может нанести такой колоссальный вред, что никакая Хиросима и Нагасаки не могут справиться.

Правда, перед тем, как ученые начнут создавать гениев в промышленных масштабах, им предстоит решить главную задачу: избавить от побочных эффектов. Ведь все гении, мозг которых изучала наука – это люди с психическими отклонениями. А неуправляемый гений может быть очень опасен. Страшно подумать, что будет, если такой человек окажется за пультом ракетной установки, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Святослав Медведев, доктор биологических наук, директор Института мозга человека РАН:

Гений – это заболевание. Потому что гениальность – это когда человек может представить себе то, что нормальный человек представить не может. То есть, это некая поломка мозга, раз в нормальном состоянии человек не может этого представить.