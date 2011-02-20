Чем строение мозга гениев отличается от обычных людей

Как из человека сделать гения медицинским путем? Какой участок мозга нужно удалить или нарастить, чтобы создать человека с выдающими способностями. Самое главное, что нужно сделать, чтобы получился, например, гений в области физики, а не биологии.

Идея производить людей со сверх возможностями впервые пришла в голову советским ученым. В начале 20-ых годов специально для этих целей был открыт Институт мозга. Именно он должен был стать кузницей совершенных советских людей-строителей коммунизма. Несмотря на то, что в стране Советов свирепствовал голод, а казна давно опустела, ученому Владимиру Бехтереву удалось уговорить правительство выделить помещение и значительные средства для этого уникального института, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Святослав Медведев, доктор биологических наук, директор Института мозга человека РАН:

Победили большевики, то, считая себя гениальными, они устроили в Москве Институт мозга. Не институт Человека, как у нас, а именно мозга. Туда они свозили мозг умерших большевиков и других людей для исследований. Чтобы понять, чем отличается мозг гениальных людей от мозга обычного человека.

Мозг умершего человека освобождался от черепной коробки и помещался в специальный раствор, где мог храниться бесконечно долго и подвергаться последующим исследованиям. Считалось, что чем больше размеры мозга, тем талантливее человек.

Сергей Савельев, доктор биологических наук, руководитель отдела эмбриологии НИИ морфологии человека РАН:

Мозги собирали, изучали. Такая своеобразная наука. Так вот окажется, что среди одаренных и талантливых людей 78% - это люди с мозгом, масса которого выше среднего.

В советской России эталон гениальности был известен – вождь мирового пролетариата Владимир Ленин. Его мозг был заведомо гениальнее прочих гениальных мозгов. 21 января 1924 года в 18.50 вождь скончался. Его мозг попал в центр Бехтерева. Первая же рутинная процедура взвешивания образца вызвала настоящую сенсацию. Мозг вдохновителя революции весил всего лишь 1300 граммов. Он не только не превосходил нормы, но и немного до нее не дотягивал. Большой объем мозга совсем не гарантирует мощные интеллектуальные способности, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Тогда ученые решили, что признак гениальности – большое количество складок и извилин на поверхности человеческого мозга. Особенно яростно отстаивал эту теорию немецкий ученый Шпичка.

В середине прошлого века эта теория получила новое фантастическое продолжение. Ученые изучили мозг животных и обнаружили, что кое-кто из братьев наших меньших может в интеллектуальном плане не только сравниться, но и превзойти человека.

Сергей Савельев, доктор биологических наук, руководитель отдела эмбриологии НИИ морфологии человека РАН:

Для школьных учителей это просительно, идея о том, что чем больше извилин – тем умнее человек. К сожалению, больше всего извилин у дельфинов. При равно массе мозга дельфина и человека – у дельфина в два раза больше борозд и извилин.

В США была открыта секретная лаборатория по изучению интеллекта дельфинов. Один из организаторов эксперимента обещал научить дельфинов говорить на языке человека.

Сергей Савельев, доктор биологических наук, руководитель отдела эмбриологии НИИ морфологии человека РАН:

Живописалась такая картина, что бравый американский загорелый генерал подходит к берегу, смотрит, дельфины всплывают, он отдает им приказ, и они плывут с бомбами уничтожать русских. Замечательный сюжет. А дальше он обучал их английскому языку лет десять. При этом, совершенно не понимая, каким образом устроены мозги у дельфинов. Переморили они этих дельфинов огромное количество.