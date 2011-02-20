Полноценно жить можно и без мозга

Мало кто знает, что жить можно совсем без мозга. Это доказывают люди с редким диагнозом гидроцефалия. Череп таких больных вместо мозга заполнен жидкостью. При этом люди живут годами и ничем не отличаются от остальных. Такой удивительный случай произошел со студентом математиком из шотландского университета.

Однажды перед ответственным экзаменом у него разболелась голова. Он обратился к врачу. Результаты анализов повергли врача в шок. У юноши практически полностью отсутствовал головной мозг.

Владимир Архипов, ведущий научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН:

При обследовании одного из математиков, у него просто не видно было мозговой ткани. То есть какая-то просто выстилка вдоль поверхности мозга, там вот были нервные клетки. А все остальное – это спинномозговая жидкость, как заполняющая желудочки мозга.

Этот факт заставил многих задаться вопросом, на который раньше не осмеливался даже обладатель самой буйно фантазии: а действительно ли мозг так необходим человеку?

Для большинства величие Древнего Египта – это, прежде всего, пирамиды. Однако историки знают, что главное достояние страны фараонов – это медицина. Которая на протяжении нескольких тысячелетий была самой лучшей в мире. Благодаря обряду мумификации египетские лекари очень хорошо знали анатомию человека. Они проводили операции, используя сложные хирургические инструменты и анестезию, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Виктор Солкин, египтолог:

Надо отдать должное – они знали функцию сердца как источника кровоснабжения. Они оставили потрясающие документы, повествующие о системе сосудов, кровоснабжения. Единственное, что очень интересно, они либо недооценивали, либо демонстративно отрицали функцию мозга. Они с источником интеллекта, знаний, чувств и эмоций и основой человеческого существа в этой земной жизни считали сердце. Мозг с их точки зрения – вторичная категория.

Согласно их теории, мозг – лишь сгусток жира. Интересно, что такой же точки зрения придерживались и племена майя. И даже древние греки считали, что процесс мышления происходит не в голове, а в груди.