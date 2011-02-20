Полноценно жить можно и без мозга

Однажды перед ответственным экзаменом у него разболелась голова. Он обратился к врачу. Результаты анализов повергли врача в шок. У юноши практически полностью отсутствовал головной мозг.
Владимир Архипов, ведущий научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН:
При обследовании одного из математиков, у него просто не видно было мозговой ткани. То есть какая-то просто выстилка вдоль поверхности мозга, там вот были нервные клетки. А все остальное – это спинномозговая жидкость, как заполняющая желудочки мозга.
Этот факт заставил многих задаться вопросом, на который раньше не осмеливался даже обладатель самой буйно фантазии: а действительно ли мозг так необходим человеку?
Для большинства величие Древнего Египта – это, прежде всего, пирамиды. Однако историки знают, что главное достояние страны фараонов – это медицина. Которая на протяжении нескольких тысячелетий была самой лучшей в мире. Благодаря обряду мумификации египетские лекари очень хорошо знали анатомию человека. Они проводили операции, используя сложные хирургические инструменты и анестезию, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».
Виктор Солкин, египтолог:
Надо отдать должное – они знали функцию сердца как источника кровоснабжения. Они оставили потрясающие документы, повествующие о системе сосудов, кровоснабжения. Единственное, что очень интересно, они либо недооценивали, либо демонстративно отрицали функцию мозга. Они с источником интеллекта, знаний, чувств и эмоций и основой человеческого существа в этой земной жизни считали сердце. Мозг с их точки зрения – вторичная категория.
Согласно их теории, мозг – лишь сгусток жира. Интересно, что такой же точки зрения придерживались и племена майя. И даже древние греки считали, что процесс мышления происходит не в голове, а в груди.