После двух пулевых ранений в голову мальчик выжил, и у него проявились удивительные способности

28 марта 2008 года в городе Магнитогорске в дежурную часть милиции поступает срочный вызов: произошло преступление. На место происшествия срочно выезжает оперативная группа. На месте преступления милиционеры обнаружили 4 трупа с огнестрельными ранениями в голову. Причем двое из них – маленькие дети. Все были мертвы, кроме десятилетнего Олега. Два пулевых ранения пробили черепную коробку и прошли через мозговую ткань. Но мальчик все еще продолжал жить.

Скорая срочно доставила раненого Олега в больницу. После тщательного осмотра, врачи сделали страшное заключение – одна из пуль разрушила левое полушарие мозга и застряла в основании черепа. Спасти мальчика невозможно. Приезжал главный нейрохирург Челябинской области и сказал, что даже если провести операцию, то мальчик все равно жить не будет. Ольга Ромашкина потеряла мужа, старшего сына и свекровь. Поэтому за жизнь чудом уцелевшего младшего сына она решила бороться до конца, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Ольга, мама Олега Ромашкина:

Мы приняли решение о частном вызове врачей, которые приезжают и на месте уже, у нас в реанимации они делают операцию. После этой операции температура 36,6 стабилизировалась и пошло улучшение.

Олег Ромашкин перенес несколько тяжелых операций на мозг, полтора года в больнице и долгий процесс реабилитации. Ему пришлось учиться жить заново. Из-за повреждения левого полушария он не мог есть, ходить и даже говорить. Нужно было постоянно работать, для того, чтобы эти связи снова объединились и было одно целое. Потому что речь находится в одном месте, память в другом, все в разных ячейках. Пострадала одна и пытаешься каким-то образом все это компенсировать.

После длительного лечения Олег смог не только полностью восстановить работу головного мозга, но и приобрести необыкновенные способности. У мальчика появилась тяга к математике. Сейчас это его любимый школьный предмет. Он готов часами просиживать над учебниками, решая сложные задачи. Но самое невероятное – Олег полюбил шахматы, в которые до трагедии никогда не играл. Теперь мальчик делает поразительные успехи и нередко загоняет в угол даже опытного шахматиста.

То, что Олег сумел восстановиться после такого страшного ранения иначе, как чудом не назовешь. Однако ученые считают, что сам мозг является чудом. Его самая большая загадка – пластичность. Оказывается, если поражен один из отделов мозга, через некоторое время взять на себя его функцию могут и другие.

Подобная фантастическая история произошла с американским мальчиком. 14-летнему Ахаду в голову попала пуля. Правое полушарие мозга настолько сильно пострадало, что врачам пришлось его полностью удалить. Но Ахад до сих пор жив. Мало того, по словам врачей, его умственные способности никак не пострадали, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Святослав Медведев, доктор биологических наук, директор Института мозга человека РАН:

Это доказывает то, что мозг достаточно гибок и пластичен, чтобы одни нейроны взяли на себя функцию других. Поэтому очень часто при больших травмах человек остается вполне нормальным.

Несмотря на то, что после ранения Ахад вынужден передвигаться в инвалидной коляске, он считает, что живет полноценной жизнью. После ранения он пристрастился к чтению и стал посвящать этому все свободное время. Хотя раньше был практически не грамотным. Ахад окончил ВУЗ и получил красный диплом. Сейчас он пишет книгу, права на которую уже купило одно крупное американское издательство.