Какие средства самолечения безвредны и наиболее действенны? Советы от врача-терапевта

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» врач-терапевт Валентина Кашевская.

Мы любим часто себя лечить. Насколько это безопасно?

Валентина Кашевская, врач-терапевт:

Пациенты часто любят себя лечить, любят лечить их соседи, знакомые, друзья. Поэтому и происходит бесконтрольный прием препаратов. Зачастую пациенты что-то где-то слышат или им кто-то советует.

Нужно ли пить разрекламированные лекарства, где сказано, что если появились первые признаки, сразу выпивайте таблеточку и все пройдет?

Валентина Кашевская:

Если появляются первые симптомы заболевания, то препараты, которые убирают данные симптомы, принимать можно. Но не более, чем 2 дня. Если за 2 дня у Вас облегчение не происходит, то необходимо обязательно обратиться к врачу. Еще есть симптомы когда в первый же день необходимо обратиться к врачу. Если появился просто насморк и головная боль, это может самостоятельно пролечиться пациентом.

Но если у пациента появилась резко выраженная одышка, чувство потери сознания, удушье, боли в любом отделе тела, резкие, которые усиливаются либо ослабевают на короткий промежуток времени, необходимо всегда обращаться к врачу в первый же день.

Многие считают антибиотики панацеей от всех болезней. Это верно или нет?

Валентина Кашевская:

Нет, антибиотики не панацея от всех болезней. Во-первых, самостоятельный прием антибиотиков увеличивает риск развития побочных эффектов, а также в последующем формирует устойчивость уже не только к антибиотику, но и в целом к данному ряду группы антибиотиков. И в последующем, когда будет бактериальная инфекция, они могут просто не подействовать.

Поэтому самостоятельный прием антибиотиков категорически запрещен. И поэтому с июля 2012 года антибиотики можно купить только по рецепту врача.

Те, которые остались в продаже, считается, что у них меньший риск развития побочных эффектов.

Простудные заболевания, какие из народных средств самые оптимальные?

Валентина Кашевская:

Самое оптимальное – это употребление большого количества теплой жидкости: клюквенный морс, малиновый чай – он обладает обезболивающими и жаропонижающими свойствами. Но если малиновое варенье, то не варенное, потому что при варении погибают полезные свойства. Мед можно, но не всем пациентам. Пациентам, которые страдают сахарным диабетом – это не допускается.

А что еще касается цитрусовых. Простудились, горло заболело, давай лимоны, апельсины, мандарины есть!

Валентина Кашевская:

Витамин C полезен, но в умеренных количествах. Злоупотреблять им тоже не стоит.

Пресловутые 50 грамм с перцем, это хорошо или не очень?

Валентина Кашевская:

Нет, медицина этого не советует. Лучше этого не употреблять.

Что еще категорически не стоит делать в то время, когда человек простудился, тем более, если у него температура есть?

Валентина Кашевская:

Температура – смотря какая. Температура до 38 градусов при удовлетворительном состоянии, можно не сбивать, потому что это нормальная реакция организма на встречу с инфекцией, с микробом, с бактерией. Если мы принимаем жаропонижающие при этом, мы сбиваем температуру, которую не стоит еще сбивать.

Конечно, если у Вас температура свыше 38 градусов, то прием жаропонижающих препаратов обязателен. И если у пациента ранее когда-либо при повышении температуры отмечались судороги, то не стоит ждать температуры 38, можно сбивать температуру 37,5 и даже ниже.

Многие парят ноги и горячую ванну принимают, когда простужаются. Это правильно?

Валентина Кашевская:

Парить ноги – это считается отвлекающей терапией. То есть это не выздоровление, просто усиливается отток крови к сосудам нижних конечностей, и поэтому мы чувствуем такое незначительное облегчение. Но если у пациента температура, либо он страдает серьезными хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, то, конечно, парить ноги категорически запрещено. В том числе и беременным женщинам.

А горчичники и банки?

Валентина Кашевская:

Банки, сейчас считается, ставить не рекомендуется, в связи с развитием большого количества побочных эффектов. Горчичники ставить можно, но тоже… Если кожные покровы чистые, на них нет ни высыпаний, ни мелких царапин, нет температуры, если он не страдает серьезными хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, то есть получается, что ставить можно только практически здоровому человеку.

Что касается питания, особенно когда болеют дети, стоит их заставлять покушать, чтобы были силы? Или же если аппетита нет, то не стоит?

Валентина Кашевская:

Насильно кормить не стоит, конечно. Лучше употреблять пищу богатую витаминами, микроэлементами, а также давать взрослому человеку большое количество жидкости, чтобы уменьшать интоксикационный синдром.

Что должно быть у каждого человека в домашней аптечке?

Валентина Кашевская:

Прежде всего в аптечке должны быть препараты, которые необходимы для обработки ран и ожоговых поверхностей. Перекись водорода, бинт, лейкопластырь, раствор бриллиантовый зеленый, раствор йода.

Также необходимы препараты сердечной группы, то есть при сердечных болях в первые минуты это как самопомощь. Это не отменяет визит к врачу. Валидол, нитроглицерин, капли корвалола.

Должны быть препараты, которые усиливают действие дыхательного центра. То есть при потере сознания можно дать ему понюхать раствор аммиака. Также необходимо, чтобы в аптечке был кровоостанавливающий жгут, пипетка, термометр. Должны в аптечке присутствовать сосудосуживающие капли в нос, препараты от аллергии. Они, кстати, обладают не только антиаллергическим действием, они обладают антигистаминным действием, уменьшают отек слизистой, слезотечение, носотечение.

Обязательно в аптечке должны быть жаропонижающие препараты и обезболивающие.

Еще в аптечке необходим, на случай отравлений, уголь активированный.

Давайте теперь о профилактике поговорим.

Валентина Кашевская:

Самой адекватной мерой профилактики гриппа и простудных заболеваний является вакцинация. Если вакцинацию проводят в осенний период, как раз к эпидемии гриппа у человека формируется достаточный иммунитет, чтобы при встрече с вирусом гриппа обеспечить ему либо заболевание в очень легкой форме, либо не заболеть вообще.

Если вы не любите вакцинацию, в период эпидемии лучше стараться не контактировать с заболевшим уже человеком. Избегать места большого скопления людей. Если все-таки приходится посещать данные места, то тогда прийти домой, обязательно вымыть руки с мылом, употреблять в пищу большое количество витамином, микроэлементов.

А наш пресловутый чеснок?

Валентина Кашевская:

Чеснок – можно. Его можно и нюхать, и чтобы он был в помещении. Чеснок и лук обладают тем свойством, что они выделяют фитонциды. Фитонциды – это растительные вещества, которые сами подавляют рост и развитие микроорганизмов, поэтому ми дышать, нюхать.

А травы, препараты на травах?

Валентина Кашевская:

Все препараты, которые иммуностимулирующие, они обладают противовирусной активностью, но их принимать лучше по рекомендации врача.

А лучше всего не иметь вредных привычек – они подрывают нашу иммунную систему.