3 легких рецепта бодрящих коктейлей для быстрого пробуждения

Программа «Утро. Студия хорошего настроения» предлагает рецепты бодрящих коктейлей, которые можно использовать, если вам тяжело проснуться или взбодриться после бурного празднования торжества.

Коктейль «Лимонад». Состав: лайм, лимон, апельсин, листья мяты, сахарный сироп, сок апельсина и минеральная вода.

На дно стакана укладываем кубики льда, их покрываем кусочками лимона, лайма, апельсина и листьями мяты. Фруктовый коктейль разбавляем апельсиновым соком, минеральной водой и сахарным сиропом.

Коктейль «Кабриолет». Состав: сироп лимона, сироп «Кюрасао блю», сок грейпфрута, тоник.

Кубики льда заливаем сиропом лимона, «Кюрасао блю», добавляем немного грейпфрутового сока. Главный штрих – тоник.

Для поклонников острого вкуса – томатный коктейль.

Коктейль «Томатный». Состав: сок томатный, соус табаско, соль, перец.

В томатный сок добавляем немного соли, черного перца и острого соуса табаско. Перемешиваем. Перед употреблением коктейль необходимо выдержать 10 минут.