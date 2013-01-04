В Беларуси создадут единый регистр нуждающихся в трансплантации органов

Новости Беларуси. Единый регистр нуждающихся в трансплантации органов будет создан в Беларуси. Сейчас такие списки ожидания есть в ряде медучреждений. В перспективе же их объединят. Это позволит повысить контроль за использованием органов и тканей, а также обеспечить оперативную помощь наиболее нуждающимся пациентам. Сейчас в списках тысячи таких больных.

Только пересадка почек необходима около 700 пациентам. Не менее востребованы и трансплантация печени, сердца и легких.

В прошлом году в Беларуси врачи сделали более 250 операций по пересадке органов. Причем наша страна лидирует по этим показателям в СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.