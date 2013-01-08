Банные правила. Как правильно подготовить веник, в каком положении принимать банные процедуры и как стать профессионалом?

В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» председатель федерации по спортивной сауне Виктор Зеленко.

Как давно Вы увлеклись банными процедурами и баня или сауна – это спорт или отдых?

Виктор Зеленко, председатель федерации по спортивной сауне:

Увлекся я совсем недавно, в 1958 году и познакомили меня с этим в обычной деревенской бане, где не было ни современного оборудования, которое сейчас выпускается, обычные лавки, печка, дым в парную входил. За последние годы техника шагнула далеко и используется очень много всяких саун и бань – хотя, это одно и то же, это теплые комнаты. Также есть турецкие паровые.

У нас ходят посетители в зависимости от той цели, которую они ставят, в связи с посещением бани. Если это спортсмены – им надо снять психологическую и физическую нагрузку. Если это веселая компания – они идут туда получить удовольствие от общения. А с целью получения комплексного удовольствия, то надо ходить небольшой компанией – до 5-7 человек, чтобы люди все давно знали друг друга. В бане не только оздоровление происходит, но и получение энергетического очищения и заряда бодрости, энергии.

Кроме веника замечательно использовать водные процедуры, обливания. Зимой – окунуться в прорубь.

Но, вероятно, есть какие-то ограничения?

Виктор Зеленко:

Можно ходить почти всем за небольшим исключением, сюда входят онкологические, кожные заболевания, беременность свыше 8 месяцев, серьезные сердечно-сосудистые заболевания.

Хотя в Чехии в центрах, где лечат сердечно-сосудистые заболевания имеются сауны, но там температура не 80-90, она может быть 30-40-50 градусов.

Также влажность имеет большое значение, длительность нахождения и в каком положении вы находитесь. Лучше всего, конечно, лежа, потому что одинаково идет воздействие. Если же сидя, то разница в температуре от головы до ног может достигать 50 градусов.

А если человеку покажется, когда он впервые посещает баню или сауну, что ему это как-то не подходит? Стоит ли организм тренировать?

Виктор Зеленко:

Нет, не надо тренироваться, а надо попасть в ту баню, где есть специалист и он вам подберет комфортную температуру, влажность, чтобы вы получали удовольствие. Если вы не получаете удовольствие, надо выйти из этой бани. Потому что баня – это только положительные эмоции.

Как выбирать правильно веник и какие веники Вы предпочитаете?

Виктор Зеленко:

Веников очень немало. Они и березовые, и дубовые, и можжевеловые, и кленовые, и липовые и из рябины, из эвкалипта. Желательно испытать все, что можно и выбрать лучшее для себя. Профессиональные парильщики чаще всего используют березовые веники, им удобнее всего выполнять банные процедуры и добавляют туда несколько веток можжевельника, можно веточку эвкалипта и также несколько веток дуба. Такой веник доставит истинное удовольствие. Настой этого веника можно подливать на камни и аромат будет, и польза. Раньше замачивали березовый веник на сутки и потом этим настоем мылись.

Замачивать веник нужно на сутки?

Виктор Зеленко:

Можно 8-10 часов в холодной воде, но если веник приготовлен специалистом, он не пересушен, то достаточно 1 часа, а бывает и 15-20 минут. Если у вас нет такого времени, то можно, придя в баню, опустить в горячую воду веник и он за несколько минут будет готов.

Вначале нужно зайти в баню без веника, чтобы прогреться и пропотеть, затем отдохнуть. А уже со второй-третьей попытки вы уже идете с веником.

А еще есть какие-то правила? Нужно ли кушать перед тем, как идешь в баню? Что нужно пить?

Виктор Зеленко:

Это большая наука. В зависимости от цели, которую ставит перед собой посетитель, так себя и ведешь. Обычно, когда идут в сауну – полностью оголяются, на голову надо обязательно надеть шапочку, также постелить или полотенце, или простыню, в целях гигиены. Часто бывает, что люди очень плохо потеют. Поэтому если стопы у вас холодные, надо подержать их в тазике с теплой водой или постоять под душем 1-2 минуты. Вы будете легко потеть, это будет и очищение организма, и получение новой энергии. Потом вышли, сполоснулись, обернулись полотенцем или простыней, и можно пить чаи, воду минеральную.

До сауны нужно за 2-3 часа покушать, не плотно. А уже во время сауны и после – только питье.

Насколько на сегодняшний день популярна баня у белорусов? И встречают ли Новый год в банях?

Виктор Зеленко:

За 3-4 месяца люди сейчас записываются на 31 декабря, это традиция с 1995-1996 годов. Всю ночь с 22 до 6 утра люди записывались и компанией шли.

Как все-таки из любителя перейти в разряд профессионалов?

Виктор Зеленко:

Все, что чрезмерно – это имеет негативные последствия. Поэтому лучше всего для здоровья, когда ты получаешь только удовольствие. Но если есть большое желание, мы дважды в год проводим чемпионаты по спортивной сауне и парения веником совместно с министерством спорта. Мы испытаем новобранца и если он действительно очень сильный, то он может стать или чемпионом, или призером. Есть люди, которые от рождения очень выносливые. Среди женщин, наверное, половина, потому что самые высокие достижения у нас имели женщины, мужчины ни разу не попали даже в 4 сильнейших.