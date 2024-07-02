Какие обследования обязательно проходить после 40 лет? Терапевт назвала самые важные

Часто мы откладываем поход к врачу до последнего, однако хорошее самочувствие не всегда показатель здоровья. Не все болезни проявляются на ранних стадиях. Поэтому сегодня особое внимание в медицине уделяется профилактике.

Алеся Голубенко, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:

Каждому человеку раз в год важно посещать врача-терапевта либо врача общей практики, который поможет определить перечень необходимых обследований, соберет анамнез, сведения о перенесенных заболеваниях, семейных заболеваниях и поможет направить человека на необходимое, важное конкретно ему обследование.

Вне зависимости от симптомов или жалоб важно ежегодно проходить лабораторное обследование. Для выявления отклонений специалисты советуют сдавать общие анализы, проверять уровень сахара для выявления диабета. Алеся Голубенко:

Определить уровень ферритина, который покажет нам запасы железа в организме. Это важно больше для девушек молодого возраста, потому что очень часто выявляются железодефициты, которые могут и снижать иммунитет, и провоцировать плохое самочувствие, слабость, усталость. Не будем забывать и о витамине D, так как в наших широтах не совсем хорошо светит солнышко круглый год. При низких значениях либо при дефицитах важно также вовремя начать прием этого витамина. Это достаточно удобно определить лабораторно, взяв кровь из вены.

Выполнение электрокардиограммы позволит диагностировать сердечно-сосудистые заболевания, оценить частоту сердечных сокращений, определить источник ритма и возможные причины его нарушения. Пациентам старше 40 лет важно проводить такое исследование каждый год. Алеся Голубенко:

После 40 лет, если даже нет никаких симптомов со стороны деятельности ЖКТ, мы рекомендуем выполнять фиброгастродуоденоскопию и колоноскопию для диагностики бессимптомных заболеваний кишечника. Это может быть и колоректальный рак, и обычные полипы в кишечнике, эрозии, язвы в желудке, 12-перстной кишке. Они могут себя никак не проявлять, но с целью того, чтобы определить состояние этих органов, есть достаточно хорошие методы исследования. Современные. Сегодня данные исследования выполняются и под седацией, когда человека погружают в медикаментозный короткий сон на время выполнения процедуры. Пациент абсолютно не чувствует, хорошо переносит эту процедуру.

Флюорография – не менее важное обследование, которое показывает состояние легких и сердца. Также это эффективный метод ранней диагностики туберкулеза. Алеся Голубенко:

Мужчинам после 40 лет важно сдавать раз в два года кровь на антиген предстательной железы (ПСА), чтобы спрогнозировать, профилактировать заболевание предстательной железы онкологической направленности. Лучше также посещать раз в два года и уролога мужчинам старше 40 лет. Всем девушкам и женщинам нужно посещать гинеколога раз в год, чтобы провести осмотр, взять необходимые мазки, соскобы. Доктор делает это в кабинете. Если необходимы дополнительные обследования, также гинеколог может сориентировать и направить.

Стоит помнить, что рак груди занимает лидирующие позиции среди онкологических заболеваний. После 40 лет, а при отягощеннном анамнезе и после 30, каждой женщине показано выполнение УЗИ молочных желез и маммография с последующей консультацией специалиста. Алеся Голубенко:

После 40 лет важно ежегодно посещать врача-офтальмолога, чтобы определить и состояние глазного дна, сосудов, которые коровоснабжают органы зрения. И также определить внутриглазное давление, которое может бессимптомно быть повышенным и никак не проявлять себя, но при этом пострадает орган зрения, если своевременно эти симптомы остановить и назначить лечение. Это делать важно, чтобы на ранних стадиях выявить глаукому. Если она есть у кровных родственников, то имеет смысл делать это и раньше, с 30-летнего возраста – ежегодно мерять внутриглазное давление у врача-офтальмолога. Это несложно, но очень важно.