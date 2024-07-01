Врач-диетолог назвал три эффективных способа в борьбе с лишним весом

Сегодня огромное количество людей страдают от лишнего веса. Похудение – это процесс, который требует не только времени и усилий, но и правильного подхода. Часто в поисках быстрых результатов мы забываем о здоровье и долгосрочном эффекте. Чтобы достичь желаемого веса и улучшить свое самочувствие, важно следовать здоровым принципам.

Екатерина Заянчковская, врач-диетолог медицинского центра «Мерси»:

Снижение веса у нас происходит при дефиците калорий. Не стоит делать большой дефицит, достаточно небольшой разницы, при этом попробуйте добавлять белок в каждый свой прием пищи. Это удлинит продолжительность сытости, и белок не накапливается в нашем организме, поэтому его поступление необходимо к нам регулярно. Основные источники белка – это мясо. Предпочтение стоит отдать нежирным сортам и птице без кожи. А также рыба, морепродукты, молочные продукты, яйца и растительные источники белка.

Екатерина Заянчковская:

Добавьте больше овощей и фруктов в свою тарелку. Их должна быть половина тарелки. Не менее 400 граммов в сутки. Оптимально, если это будет 600 граммов. Фрукты и овощи содержат большое количество клетчатки. Они долго перевариваются, заполняя объем желудка и вызывают долгое чувство сытости. Еще один секрет эффективного похудения – физическая активность. Регулярные тренировки помогут ускорить обмен веществ, улучшат форму тела и укрепят здоровья.

Екатерина Заянчковская:

Если вы ходите 10 тысяч шагов в день, это прекрасно. Но если у вас получается меньше, это тоже хорошо. Главное, чтобы вы двигались. Это должна быть быстрая ходьба на повышенном пульсе. Также будет хорошо, если вы добавите 150 минут физической нагрузки в виде тренировок в неделю. Выбирайте виды спорта, которые вам нравятся. Главное, чтобы это было регулярно. А последний пункт – это добавленные сахара. Важно помнить, что их количество должно быть не более 50 % от суточной калорийности. Рекомендуемый тип снижения веса – это 10 % от масса тела в год. Такая потеря безопасна для нашего организма. Екатерина Заянчковская:

Давайте рассмотрим топ-3 диет, которая признанная во всем мире. Первое место занимает средиземноморская диета. Состав средиземноморской диеты включает большое количество фруктов, овощей, цельнозерновых злаковых, зеленых листовых, также сюда относится полезные жиры, оливковое масло холодного отжима и большое количество рыбы и морепродуктов. Рыба и морепродукты должны использоваться не реже двух раз в неделю. DASH-диета – система питания, которая специально была разработана для пациентов с повышенным артериальным давлением. Суть ее заключается в снижении употребления поваренной соли.

Екатерина Заянчковская:

Употребление соли снижается до 5,5 граммов в сутки, в определенных случаях – до 3,5 граммов в сутки. Как снизить количество соли? Старайтесь меньше добавлять соли во время готовки. Не досаливать уже готовую пищу. Обращайте внимание на этикетки в магазинах, количество и содержание соли в продуктах может вас удивить. Также старайтесь использовать специи и приправы без добавления соли. Старайтесь ограничивать потребление фастфуда, колбас с сосисок. Так же, как и средиземноморская диета, DASH включает в себя большое количество потреблений овощей, фруктов, и снижение добавленного сахара и насыщенных жиров. Следующей на очереди MIND-диета. Она объединяет два известных рациона питания – DASH и средиземноморские. Разработана она для профилактики болезни Альцгеймера и других видов деменции. Суть ее заключается употребление продуктов для здоровья мозга.