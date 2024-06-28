Какие главные причины возникновения серных пробок? Рассказал врач-оториноларинголог

Серные пробки – это сгустки, которые образовываются в ушных каналах. Они могут вызывать дискомфорт и даже нарушать слух. Возникают они, как правило, из-за неправильной гигиены ушей, когда сера накапливается и затвердевает.

Анатолий Минич, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:

Регулярно к врачу-отоларингологу приходят люди, у которых есть серные пробки, которые регулярно пользуются ватными палочками или какими-то другими приспособлениями, купленными на маркет-плейсах, чтобы почистить себе уши от серы. Не нужно чистить и убирать дополнительно серу, кроме той, которая визуально видна в слуховом проходе. Для этого вполне достаточно после приема душа воспользоваться обычным полотенцем и своим пальцем. Вот глубже, чем он туда залазит, лазить туда не нужно.

Еще одна причина появления таких пробок – чрезмерное выделение серы организмом, что приводит к ее скоплению. Некоторые люди более склонны к образованию таких пробок из-за особенностей своего строения ушей. Анатолий Минич:

Что касается взрослых людей, особенно мужчин, чрезмерное количество волос в слуховом проходе затрудняет отток серы при, допустим, жевательных движениях, потому что за счет движений в височно-нижнем челюстном суставе происходит очищение слухового прохода от серы. Определенные профессии, которые связаны с работой в пыльных помещениях. Когда в воздухе содержится избыточное количество частиц, они могут попадать в дыхательные проходы, а могут попадать в наружные слуховые проходы. Сера вырабатывается как защитный механизм, чтобы удалить оттуда эти частицы. Признаками наличия серной пробки могут быть ухудшение слуха, зуд, дискомфорт в ушах. В купальный сезон такая проблема особенно актуальна из-за повышенной влажности и возможности попадания воды в ухо. Это способствует размягчению и отслаиванию серной массы, что может спровоцировать образование пробок. Плавание в бассейне или открытой воде также увеличивает риск возникновения серных пробок.

Анатолий Минич:

У людей с широкими слуховыми проходами, куда может и спокойно попадает вода. Летом, во время принятия различных водных процедур, купания в речке или же на море. При попадании воды на серу, которая уже есть в слуховом проходе, она, естественно, будет увеличиваться в объеме, то есть возбухать. В этот момент начинается давление на кожу слухового прохода, что крайне чувствительна для человека. Помимо того, что может пропадать слух, могут возникать болевые ощущения в ухе, может быть легкое покашливание, поскольку по непонятным причинам природа разместила в слуховом проходе рецепторы, которые отвечают за кашлевой рефлекс. Это все крайне дискомфортно и влияет на наш уровень жизни. Для лечения такого недуга важно обратиться к ЛОР-врачу. Удалять серные пробки в домашних условиях категорически не рекомендуется, это может привести к травмированию ушей.