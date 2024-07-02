Почему возникает тяга к сладкому и как от неё избавиться? Узнали у диетолога

Сладкое ‒ это один из самых частых видов зависимостей, который может негативно отразиться на нашем здоровье и фигуре. Как же избавиться от тяги к сладкому? Именно с таким запросом чаще всего обращаются к врачу-диетологу.

Екатерина Заянчковская, врач-диетолог медицинского центра «Мерси»:

Причины могут быть абсолютно разные, но есть две основные. Первая из них – когда человек не добирает свою основную калорийность в сутки. Причиной тому могут быть очень жесткие ограничительные диеты с резким ограничением калорий или исключением каких-то продуктов. Возможно, в современном мире большое количество стрессов и быстрый темп жизни. Многие люди попросту забывают поесть. И только приходя домой поздно вечером, они понимают, насколько они голодные, испытывая сильное чувство голода и тяги к сладкому.

Белки помогают дольше насыщаться и притупляют чувство голода. Включите в свой рацион больше белковых продуктов, таких как мясо, рыба, яйца, орехи и бобы. Соблюдайте режим питания и не допускайте длительных перерывов между приемами пищи. Регулярное питание поможет удержать уровень сахара в крови стабильным, чтобы в свою очередь уменьшить тягу к сладкому. Екатерина Заянчковская:

Вторая распространенная причина – это эмоциональное заедание. Это как психологическая привычка. В этом случае человек пытается закрыть какие-то свои психологические потребности, которые не связаны с питанием, сладким. Это может быть заедание различных эмоций как метод борьбы со стрессом. Сладкое – это очень простой и доступный способ, который всегда под рукой. Ведь даже маленьких деток, когда они плачут, очень часто утешает конфетка.

Попытайтесь найти замену сладостям в других видах удовольствия – таких, как занятие спортом, прогулки на свежем воздухе, чтение книги или общение с друзьями. Екатерина Заянчковская:

Хорошо вести дневник эмоций. Это когда в тетрадке есть таблица со всеми эмоциями. И в момент, когда вы испытываете чувство тяги к сладкому, вы проходитесь по каждой, прописываете те, которые у вас отзываются. Таким образом вы начинаете понимать, что именно вы заедаете. Старайтесь употреблять сладкое после основного приема пищи. Если сладкое попадает к нам натощак либо как перекус (только сладкое, без других продуктов), оно очень быстро попадает в кровь, происходит резкий выброс инсулина. И таким образом больше вероятность, что это пойдет в жировые отложения.