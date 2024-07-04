У ребёнка болит живот – это может быть признаком аппендицита. Вот почему надо срочно обратиться к врачу

Аппендицит – одно из самых болезненных состояний, с которым может столкнуться ребенок. Такое воспалительное заболевание может возникнуть в любом возрасте, однако чаще встречается у детей с 8 до 13 лет. Намного сложнее его диагностировать в более ранний период, так как дети не могут говорить о своем самочувствии.

Наталья Гончарик, врач-педиатр медицинского центра «Мерси»:

Острый аппендицит – довольно грозное заболевание. Аппендикс – это небольшой отросток слепой кишки, расположен в правом нижнем квадрате живота. Не так легко поставить этот диагноз. Все знают, что болит живот, что оперативным методом лечения удаляется. Но даже опытные хирурги имеют право на ошибку. И не дай бог эту ошибку сделать.

Основные симптомы аппендицита у детей включают резкую боль в правом нижнем квадрате живота, тошноту, рвоту, отсутствие аппетита, повышение температуры тела и общую слабость. Также у детей могут наблюдаться боли в животе, не улучшающиеся при изменении положения тела. Наталья Гончарик:

Бывают случаи, когда этот отросток располагается и забрюшинно, и под печенью, поэтому говорить о том, что я сейчас опишу классическую клинику и безошибочно можно будет угадать и поставить диагноз, – нет. При остром аппендиците живот может болеть и в области спины, то есть это уже не живот, и под правым, и под левым ребром, потому что аппендикс может располагаться и с левой стороны.

Важно помнить, что нераспознанный или несвоевременно леченный аппендицит может привести к развитию серьезных осложнений, вплоть до перитонита. Врачи рекомендуют не заниматься самодиагностикой и не пытаться лечить аппендицит у ребенка самостоятельно. Наталья Гончарик:

Все в организме взаимосвязано, и это довольно важный орган. Он участвует в защите. Это огромный лимфоидный орган, то есть там много лимфоидных клеток, лимфатических узлов. И он контролирует антигенный состав кишечника. Нельзя его просто так, бездумно, налево и направо удалять. Должны быть обязательно показания. Конечно же, необходимо будет сдать общие анализы. Необходимо будет, чтобы посмотрели опытные руки хирурга. Есть масса симптомов, которые только опытный хирург сможет различить.