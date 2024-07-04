У ребёнка болит живот – это может быть признаком аппендицита. Вот почему надо срочно обратиться к врачу
Аппендицит – одно из самых болезненных состояний, с которым может столкнуться ребенок. Такое воспалительное заболевание может возникнуть в любом возрасте, однако чаще встречается у детей с 8 до 13 лет. Намного сложнее его диагностировать в более ранний период, так как дети не могут говорить о своем самочувствии.
Наталья Гончарик, врач-педиатр медицинского центра «Мерси»:
Острый аппендицит – довольно грозное заболевание. Аппендикс – это небольшой отросток слепой кишки, расположен в правом нижнем квадрате живота. Не так легко поставить этот диагноз. Все знают, что болит живот, что оперативным методом лечения удаляется. Но даже опытные хирурги имеют право на ошибку. И не дай бог эту ошибку сделать.
Основные симптомы аппендицита у детей включают резкую боль в правом нижнем квадрате живота, тошноту, рвоту, отсутствие аппетита, повышение температуры тела и общую слабость. Также у детей могут наблюдаться боли в животе, не улучшающиеся при изменении положения тела.
Наталья Гончарик:
Бывают случаи, когда этот отросток располагается и забрюшинно, и под печенью, поэтому говорить о том, что я сейчас опишу классическую клинику и безошибочно можно будет угадать и поставить диагноз, – нет. При остром аппендиците живот может болеть и в области спины, то есть это уже не живот, и под правым, и под левым ребром, потому что аппендикс может располагаться и с левой стороны.
Важно помнить, что нераспознанный или несвоевременно леченный аппендицит может привести к развитию серьезных осложнений, вплоть до перитонита. Врачи рекомендуют не заниматься самодиагностикой и не пытаться лечить аппендицит у ребенка самостоятельно.
Наталья Гончарик:
Все в организме взаимосвязано, и это довольно важный орган. Он участвует в защите. Это огромный лимфоидный орган, то есть там много лимфоидных клеток, лимфатических узлов. И он контролирует антигенный состав кишечника. Нельзя его просто так, бездумно, налево и направо удалять. Должны быть обязательно показания. Конечно же, необходимо будет сдать общие анализы. Необходимо будет, чтобы посмотрели опытные руки хирурга. Есть масса симптомов, которые только опытный хирург сможет различить.
Лечение аппендицита у детей включает хирургическое удаление воспаленного аппендикса. Эта процедура обычно проводится срочно после диагностики, чтобы предотвратить возможные осложнения.
Наталья Гончарик:
Хотелось бы сказать мамам, у которых, не дай бог, заболит животик у ребенка. Ни в коем случае нельзя греть живот. Нельзя давать обезболивающие препараты. Если маме хочется чем-то облегчить симптомы, то можно дать спазмалитики и вызвать скорую помощь. Если ребенок загружен, если он не вступает с вами в контакт, не хочет двигаться, играть, то лучше перестраховаться и вызывать скорую помощь, чтобы исключили аппендицит.
Важно помнить, что при подозрении на аппендицит у ребенка необходимо обратиться к врачу незамедлительно. Своевременное вмешательство позволит избежать негативных последствий и способствует быстрому восстановлению ребенка.
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