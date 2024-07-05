Когда боль в животе у ребёнка может быть признаком серьёзной болезни? Узнали у педиатра

Боли в животе считаются одной из самых частых жалоб у детей. Причин тому много, зачастую это неопасное состояние, однако сильный дискомфорт может указывать и на серьезные заболевания.
Боли в животе считаются одной из самых частых жалоб у детей. Причин тому много, зачастую это неопасное состояние, однако сильный дискомфорт может указывать и на серьезные заболевания.
Наталья Гончарик, врач-педиатр медицинского центра «Мерси»:
У участковых педиатров и педиатров на приеме процентов 30 деток жалуются на боли в животе. И иногда приходится различать, это боль, связанная с банальной простудой, или же это связано с какой-то пищевой проблемой. Тем более сейчас у нас лето, этот вопрос как никогда становится более актуальным.
Наиболее грозными заболеваниями считаются аппендицит и кишечная непроходимость. Их следует исключить в первую очередь, так как они несут серьезную угрозу для здоровья ребенка.
Наталья Гончарик:
Что касается острого аппендицита, болеют детки более старшего возраста, лет в 8-13. кишечная непроходимость – это второе грозное заболевание. Оно больше характерно, если мы говорим об изначально здоровых детках, для детей, которые начали получать прикорм, то есть это дети первого года жизни. У них обращаем внимание на поведение, на то, как ребенок кушает, как себя ведет, есть ли рвота. И обращаем внимание на общее состояние.
Еще одна группа заболеваний, которые наиболее актуальны в летний период, – это кишечные инфекции. Как правило, при таком состоянии, кроме боли в животе, у ребенка может появиться рвота и повышенная температура. Причиной тому могут быть немытые фрукты и овощи или грязные руки.
Наталья Гончарик:
Если говорить о ротавирусной инфекции, которая у всех на слуху, ее опасность в том, что самое тяжелое заболевание протекает впервые у ребенка. В настоящее время существует прививка от ротавируса. Она делается деткам на первом году жизни – это капли в рот. Три раза приняв эти капельки, риск того, что первый ротавирус будет тяжелый и летальный, практически исключен.
Дети до трех месяцев сталкиваются с коликами. Это приступообразные боли в животе, которые сопровождаются беспокойством малыша. Бояться такого состояния не стоит. Как правило, вреда для здоровья ребенка оно не наносит.
Наталья Гончарик:
Надо быть бдительным в плане инфекции мочевыводящих путей, потому что нехорошее качество этих болезней в том, что они могут рецидивировать. То есть заболевание, которое возникло однократно, может повторяться из года в год и требует довольно длительного и трудоемкого лечения. Если у маленького ребенка несколько эпизодов непонятной температуры, обязательно ему сдать общие анализы и желательно сделать УЗИ брюшной полости.
Большой дискомфорт у ребенка может вызвать и синдром раздраженного кишечника. Чаще с такой проблемой сталкиваются дети школьного возраста.
Наталья Гончарик:
Есть специфические препараты для лечения. Необходимо пройти обследование, чтобы исключить другую органическую патологию и уже целенаправленно заниматься этими функциональными расстройствами. Иногда даже приходится прибегать к психотерапевтам. При болях в животе ребенку ни в коем случае нельзя давать обезболивающие препараты. Они могут «смазать» клиническую картину. И при обращении к врачу, тому же хирургу, при наличии аппендицита он может ничего не заметить. А тут идет время на часы. И если мама решает, что надо как-то облегчить данный симптом, то лучше дать спазмолитик.
*На правах рекламы.