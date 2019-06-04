Как выбрать правильные макароны и почему опасна лапша быстрого приготовления?

А вы знали, как были придуманы макароны? Бытует миф, что изобретению этого продукта человечество обязано маленькой девочке, отец которой держал таверну недалеко от Неаполя. В один из солнечных дней малышка играла на кухне с тестом: лепила тонкие трубочки и развешивала их на веревке для сушки белья. Ресторан нес колоссальные убытки, и предприимчивый хозяин пошел на отчаянный шаг – попробовал сварить засохшие лоскуты теста. Сбрызнув получившееся блюдо томатным соусом, он подал новинку гостям. Посетители были в восторге, и с тех пор таверна стала самым популярным заведением Неаполя XVI века.

Марта Марудова, диетолог:

Макароны должны быть группы А, из твердых сортов пшеницы, содержание белка в них должно быть не менее 12 г на сухой продукт.

Чтобы выбрать правильные, а главное полезные макароны, нужно научиться читать упаковку.

Марта Марудова:

Современные производители знают, что люди грамотные, видя эти кодовые слова «твердые сорта пшеницы» кладут туда не всегда то, что нам нужно. Кроме того, что там должна быть мука, вода, соль, могут быть натуральные красители в виде, например, шпината, свеклы, моркови, абсолютно натуральных. Любых других составляющих в макаронах быть не должно.

Однако диетологи напоминают: макароны – углеводная пища. А значит, чтобы сохранить фигуру, нужно следовать следующим правилам. Марта Марудова:

Крайне показаны макароны в первую половину дня и при правильном его приготовлении. Смешать их нужно с овощами и добавить какую-то белковую составляющую, например, рыбу или морепродукты, курицу и другие сорта нежирного мяса.

А вот лапша быстрого приготовления, утверждают врачи, имеет больше отношения к уменьшенной копии таблицы Менделеева, нежели к еде. Химический состав этого продукта настолько нездоровый, что человека на нем буквально «разносит» как на дрожжах.

Марта Марудова:

Скорость может быть катастрофически быстрая, набор веса несколько кг в неделю в зависимости от изначальной массы тела, потому что сама по себе вредная еда слишком пересоленная, переперченная, задерживает жидкость. Поэтому человек не столько набирает сразу много по жиру, он потом набирает, сколько отекает очень сильно и плохо себя чувствует физически.