Как правильно выбрать и хранить суши

Они появились в XVII веке в Японии и завоевали признание во всём мире. Сегодня суши – одно из самых популярных блюд современности. Их любят и готовят в разных уголках планеты. И если ещё десять лет назад суши можно было заказать только в ресторане, то сегодня японское блюдо продаётся в любом супермаркете. Ирина Плоцкая, корреспондент:

При выборе суши важна каждая мелочь. Чтобы восточный деликатес оставил только приятные воспоминания, обращать внимание нужно не только на состав продукта, но и на его внешний вид.

Но как не ошибиться при выборе такого блюда? Евгений Садовский – шеф-повар крупной сети суши-баров столицы – знает о суши всё и даже больше. За многие годы работы мужчина научился превращать обычную подачу роллов в захватывающее представление. По мнению специалиста, определить качество продукта можно, внимательно осмотрев блюдо.

Евгений Садовский, шеф-повар суши-бара:

Очень важно, чтобы гости, которые приходят в суши-бар, видели, кто для них готовит, из каких продуктов, могли спокойно пообщаться с поваром, шеф-поваром. Суши должны употребляться сразу после их приготовления. Почему? Температура риса для суши должна быть 36 градусов.

Не стоит забывать и о пропорциях. Ведь это может кардинально повлиять на вкус блюда. Евгений Садовский:

Основа суши – правильно приготовленный рис, он не должен быть обветрен. Для нигири-суши – 1 к 1. Если мы берём 15 г риса, то, соответственно, мы должны использовать 15 г рыбы. Это традиционная классическая пропорция для нигири-суши.

Что касается роллов, если мы обратим внимание, на «филадельфию с клубникой», рис должен быть пышным, рыхлым.

Несмотря на популярность восточного деликатеса, суши нередко становятся причиной серьёзных заболеваний. Так для минчанки Ангелины Шведовой обычный поход в магазин закончился на больничной койке. Ангелина Шведова:

Примерно неделю назад я решила купить суши, зашла в магазин и сделала заказ. После того, как я дома попробовала несколько роллов, примерно спустя час я почувствовала острую боль в животе, у меня начала кружиться голова, мне стало плохо, пришлось вызвать «скорую». После этого мне врачи сказали, что у меня пищевое отравление.

Помнить правила хранения и учитывать сроки годности роллов должны не только производители. Ведь суши – продукт сезонный и скоропортящийся. Риски есть, даже если вы заказали только что приготовленный продукт. Марта Марудова, диетолог:

Они хранятся немного, не более суток в холодильнике. Если они стоят в комнате, без какого-то холода, то их срок хранения – не более 1-2 часов. Больше всего портится творожный сыр, который там есть, несвежая рыба. Съев несвежий продукт, несвежую рыбу или другой ингредиент из суши, последствия всего этого можно расхлебывать всю жизнь, имея серьёзные заболевания желудочно-кишечного тракта. Любые сомнения в несвежести продукта должны предостеречь вас от покупки, от неё нужно отказаться однозначно.