2 способа, которые помогут вам отдохнуть после работы

Психолог Марина Прохорова давно взяла за правило начинать свой день с тонизирующей велопрогулки, а завершать – расслабляющей йогой. Ведь своевременный релакс восстанавливает силы и приводит в чувства. Но поставить на паузу свою активную деятельность получается далеко не у каждого. Быть успешным и всё успевать – манифесты современного человека! Бесконечная гонка за достижениями затягивает нас в воронку эмоционального и физического бессилия. В потоке ежедневных обязанностей многие из нас утрачивают инстинкт самосохранения.

Марина Прохорова, психолог:

К сожалению, люди учатся адаптироваться к стрессу и игнорируют полноценный отдых, потому как считают это бесполезной тратой времени. Человеку кажется, что он скорее утрачивает какие-то возможности и уже не замечает, что внутренние ресурсы начинают истощаться А тем временем, перегруз организма – благоприятная среда для развития психосоматики, которую, зачастую, человек игнорирует. Головная боль, головокружение, легкое истощение, сниженный тонус – первичные симптомы синдрома «белки в колесе». И, если бездействовать, то проблема приобретает другие масштабы.

Марина Прохорова:

Если сначала человек постепенно игнорирует, а состояние ухудшается, потом попадает в некоторое плато, когда как будто он научился жить в этих условиях стресса, но оно продолжает накапливаться, организм изнашивается. И в какой-то точке просто случается резкий срыв. Это может быть совершенно конкретное серьёзное заболевание. Следом за физическим недомоганием человек впадает в так называемую эмоциональную кому. Вся его социальная пирамида жизни, выстроенная годами тотальной предприимчивости, начинает рушиться, словно карточный домик.

Марина Прохорова:

Человек как будто отсутствует, вот он физически присутствует в жизни, а эмоционально, внутренне в нее не включен, он даже не может слышать, что говорят окружающие люди, как они к нему обращаются. Он может не чувствовать вкуса вкушаемой пищи, может даже не замечать, что сегодня – солнечный день.

Чтобы не допустить такой анестезии чувств, закоренелым трудягам придётся научиться отключать поток мыслей и позволять себе маленькие шалости в виде лени и расслабляющего хобби. Начните с малого. Марина Прохорова:

Во время обеда, например, обязательно в хорошую погоду позвольте себе хотя бы пять минут пройтись и подышать свежим воздухом, насладиться этим моментом и попробовать погрузиться в состояние здесь и сейчас. Сегодня в распоряжении человека огромный выбор различных способов отдохнуть. Например, занятие йогой очень помогает и восстанавливает, я сама практикую и чувствую, как потом ощущает себя мой организм. Я ощущаю себя обновлённой и настроение бодрое, и сил достаточно.