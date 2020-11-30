Бывает двух видов: теплосберегающее и влагоотводящее. Какое термобельё выбрать?

Зима – не самое простое время для реализации модных амбиций. Главным атрибутом в гардеробе становятся пуховик, теплый свитер и термобелье. Оно бывает двух видов: теплосберегающее и влагоотводящее. Первое – согревает, рекомендуется для использования в повседневной жизни. Второе – влагоотводящее, его рекомендуют надевать во время занятий спортом, оно не греет, его функция – отводить влагу, чтобы она не испарялась с поверхности кожи, не охлаждала тело. Давайте разбираться, из каких тканей выбрать термобелье в зависимости от ваших целей.

Елена Бойкова, модельер, дизайнер одежды:

Для менее подвижных прогулок можно использовать термобелье с шерстью меринос. Для более активных лыжных прогулок, бега можно использовать белье с большим процентом синтетической ткани – пропилена или полиэстера.

Общее правило всегда одно – в хорошей и правильной одежде должно быть тепло и сухо. Елена Бойкова:

Нужно избегать дешевого термобелья, так как оно не обладает нужным качеством и не выполняет свою основную функцию. Также термобелье должно плотно прилегать к телу, чтобы не образовалось никаких зазоров между телом и бельем.

Выбор одежды в холодную погоду должен определяться комфортом и безопасностью. Во время морозной погоды необходимо держать ноги в тепле, не забывать про шапку, варежки и термобелье. Василий Кулик, врач-педиатр:

Одежда зимой должна быть теплой, уютной и свободной. Мы придерживаемся таких правил, что она должна быть трехслойной. Первый слой одежды – термобелье, оно впитывает и отводит влагу, второй слой – согревающий, это различные кофты, свитера и т. д. И третий слой – ветро- и влагоотталкивающий, защищающий: куртка, комбинезон и так далее.

Набор вещей внушительный. В таком точно не замерзнешь, а вот можно ли перегреться? Василий Кулик:

Перегреться в термобелье, конечно, невозможно. Во-первых, оно сделано из синтетических волокон и шерсти мериноса, поэтому очень хорошо впитывает и отводит влагу. Нормализует температуру тела, поддерживает ее на постоянном уровне.