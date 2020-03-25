Как выбрать эффективный антисептик, и с какими проблемами сейчас сталкиваются производители средств дезинфекции?

Новости Беларуси. Основной производитель белорусских антисептиков открывает вторую линию производства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Основной производитель белорусских антисептиков открывает вторую линию производства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Выпуск продукции увеличат в три раза. Сейчас в аптеках Минской области достаточно масок и средств дезинфекции.
Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы
Как выбрать эффективный антисептик, с какими проблемами сейчас сталкиваются производители, и как следят за своим здоровьем жители региона?
Ответы в видеоматериале Екатерины Чичеровой.