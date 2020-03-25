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Как выбрать эффективный антисептик, и с какими проблемами сейчас сталкиваются производители средств дезинфекции?

25 марта 2020 17:51
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Новости Беларуси. Основной производитель белорусских антисептиков открывает вторую линию производства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как выбрать эффективный антисептик, и с какими проблемами сейчас сталкиваются производители средств дезинфекции? -1

Выпуск продукции увеличат в три раза. Сейчас в аптеках Минской области достаточно масок и средств дезинфекции.

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Как выбрать эффективный антисептик, и с какими проблемами сейчас сталкиваются производители средств дезинфекции? -4

Как выбрать эффективный антисептик, с какими проблемами сейчас сталкиваются производители, и как следят за своим здоровьем жители региона?

Ответы в видеоматериале Екатерины Чичеровой.

Как выбрать эффективный антисептик, и с какими проблемами сейчас сталкиваются производители средств дезинфекции? -7

Как выбрать эффективный антисептик, и с какими проблемами сейчас сталкиваются производители средств дезинфекции? -9

# Коронавирус # Здоровье # Екатерины Чичеровой # Фотофакт

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